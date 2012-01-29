مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت پیروزی مهرام در دیدار امشب برای شانویل لبنان تاکید کرد و اظهارداشت: شاید نتیجه این بازی در صعودمان به رقابتهای قهرمانی باشگاههای آسیا تاثیر نداشته باشد اما اینکه به عنوان تیم چندم گروه راهی این مسابقات شویم، برایمان مهم است.
وی ادامه داد: بنابراین صددرصد و بدون هیچ شک و تردیدی به دنبال پیروزی در این بازی هستیم. به هر حال اینکه تیم اول گروهمان شویم خیلی بهتر است تا اینکه در رده دوم قرار بگیریم. خصوصا اینکه میخواهم بازیکنانم همیشه حس برد داشته باشند. وقتی شکست بخورند در ذهنشان میماند. آنها باید یاد بگیرند به غیر از برد به هیچ نتیجه دیگری فکر نکنند.
سرمربی تیم بسکتبال مهرام با تاکید بر اینکه حریف تیمش در دیدار پایانی مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا تیم سرسختی است، یادآور شد: شانویل با داشتن دو بازیکن خارجی سطح بالا، چند ملیپوش و بهره بردن از تواناییهای "خطیب" ترکیب قدری در اختیار دارد. در کنار اینها باید بهره بردن از امتیاز میزبانی، حمایت تماشاگر و شاید هم مسائل داوری را در نظر گرفت.
هاشمی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن همه این موارد تاکید میکنم که در حال حاضر و در این مرحله از رقابتها شانویل تیم قدرتمندی برای ماست با این حال هیچ توجیهی برای کسب نتیجهای غیر از شکست نداریم.
وی درپاسخ به این پرسش که "با توجه به آنالیزهای صورت گرفته بر روی تیم شانویل لبنان از چه برنامهای برای نتیجه گرفتن در دیدار امشب بهره میبرید؟"، گفت: حریف لبنانی از قدرت و برتری که در زیر حلقه دارد به خوبی برای کسب امتیاز استفاده میکند به خصوص اینکه در مجموع ترکیب کندی دارد. بنابراین به بازی سرعت میدهیم و باید در زیر حلقه هم دفاع محکمی داشته باشیم تا سد راه پیروزی حریف شویم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال مهرام دیدار پایانی خود از گروه A مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا را امشب برابر شانویل لبنان برگزار میکند. برنده این بازی در صدر گروه قرار گرفته و تیم بازنده دوم میشود. مهرام در سه دیدار گذشته به ترتیب تیمهای المتحد لبنان، دهوک عراق و دانشگاه اردن را شکست داد.
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