مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت پیروزی مهرام در دیدار امشب برای شانویل لبنان تاکید کرد و اظهارداشت: شاید نتیجه این بازی در صعودمان به رقابت‎های قهرمانی باشگاه‎های آسیا تاثیر نداشته باشد اما اینکه به عنوان تیم چندم گروه راهی این مسابقات شویم، برای‌مان مهم است.

وی ادامه داد: بنابراین صددرصد و بدون هیچ شک و تردیدی به دنبال پیروزی در این بازی هستیم. به هر حال اینکه تیم اول گروه‎مان شویم خیلی بهتر است تا اینکه در رده دوم قرار بگیریم. خصوصا اینکه می‎خواهم بازیکنانم همیشه حس برد داشته باشند. وقتی شکست بخورند در ذهن‎شان می‏ماند. آنها باید یاد بگیرند به غیر از برد به هیچ نتیجه دیگری فکر نکنند.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام با تاکید بر اینکه حریف تیمش در دیدار پایانی مسابقات قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا تیم سرسختی است، یادآور شد: شانویل با داشتن دو بازیکن خارجی سطح بالا، چند ملی‎پوش و بهره بردن از توانایی‎های "خطیب" ترکیب قدری در اختیار دارد. در کنار اینها باید بهره بردن از امتیاز میزبانی، حمایت تماشاگر و شاید هم مسائل داوری را در نظر گرفت.

هاشمی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن همه این موارد تاکید می‎کنم که در حال حاضر و در این مرحله از رقابت‎ها شانویل تیم قدرتمندی برای ماست با این حال هیچ توجیهی برای کسب نتیجه‌ای غیر از شکست نداریم.

وی درپاسخ به این پرسش که "با توجه به آنالیزهای صورت گرفته بر روی تیم شانویل لبنان از چه برنامه‎ای برای نتیجه گرفتن در دیدار امشب بهره می‎برید؟"، گفت: حریف لبنانی از قدرت و برتری که در زیر حلقه دارد به خوبی برای کسب امتیاز استفاده می‏کند به خصوص اینکه در مجموع ترکیب کندی دارد. بنابراین به بازی سرعت می‏دهیم و باید در زیر حلقه هم دفاع محکمی داشته باشیم تا سد راه پیروزی حریف شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال مهرام دیدار پایانی خود از گروه A مسابقات قهرمانی باشگاه‏های غرب آسیا را امشب برابر شانویل لبنان برگزار می‎کند. برنده این بازی در صدر گروه قرار گرفته و تیم بازنده دوم می‎شود. مهرام در سه دیدار گذشته به ترتیب تیم‎های المتحد لبنان، دهوک عراق و دانشگاه اردن را شکست داد.