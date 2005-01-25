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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۴:۱۲

براي از بين بردن مشكلات احتمالي ؛

قول سفارت ايران در بحرين براي پذيرايي مطلوب از تيم ملي

سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور بحرين قول داده كه به بهترين شكل ممكن از كاروان تيم ملي كشورمان در منامه پذيرايي كند.

به گزارش خبرنگار " مهر" تيم ملي كشورمان در تاريخ 9 فوريه مصادف با 21 بهمن ماه نخستين ديدارخود درچارچوب رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2006 آلمان را مقابل بحرين برگزار خواهد كرد. ازآنجا كه بازيكنان و دست اندركاران تيم ملي معتقدند در دوره قبل اين رقابت ها،  كيفيت نامناسب غذا نقش بسياري در عدم نتيجه گيري تيم ملي داشت مسوولان سفارت ايران دربحرين قول داده اند كه به بهترين نحو ممكن از كاروان تيم ملي كشورمان پذيرايي كنند.
تيم ملي ايران در گروه B رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2006 با تيم هاي ژاپن، بحرين و كره شمالي همگروه است.

کد مطلب 151967

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