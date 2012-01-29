امیررضا واعظ آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت: اگر شرایط مناسب باشد بعید نیست که درانتخابات شرکت کنم. یکی از عمده‌ترین شرایطم این است که باور و اراده‌ای از بالا برای انجام اصلاحات در فدراسیون و همچنین فوتبال پایه وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: برنامه‌های من برای فوتبال آماده است و آن را تدوین کرده‌ام. اگر در انتخابات کاندیدا شوم قطعا برنامه‌هایم را رسانه‌ای می‌کنم و در اختیار عموم قرار می‌دهم. امیدوارم برای انتخابات فدراسیون فوتبال هرکسی که برای فوتبال و پیشرفت آن برنامه دارد جلو بیاید.

واعظ آشتیانی با تاکید بر اینکه اصراری برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال ندارد، خاطرنشان کرد: قلبا علاقه‌ای برای نام نویسی در انتخابات فدراسیون ندارم. من دوستان فرهیخته زیادی دارم که در این مدت از من خواسته‌اند وارد این عرصه شوم و اگر کاری از دستم بر می‌آید انجام دهم.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال با اشاره به دیگر شرایط کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال تاکید کرد: کاندیداها علاوه بر داشتن برنامه باید مدیر و شجاع باشند و به صورت مستقل کارشان را انجام دهند، کسانی که بدهکار این جماعت و همچنین اهل زد و بند و ایجاد جزیره‌های دوستی در فدراسیون نباشند.

واعظ آشتیانی در ادامه با بیان اینکه در هر جامعه‌ای نقصان و کاستی‌هایی وجود دارد، یادآور شد: ولی کار فوتبال ما از این نقص‌ها گذشته است و در منجلاب فرو رفته است. به نظرم فقط مدیران منطقی، شجاع و نوگرا می‌توانند فوتبال را زیر و رو کنند. کسانی که در پستوهای تحجر و لمپنیسم قرار دارند به درد مدیریت فوتبال نمی‌خورند.

وی مهمترین دغدغه‌اش را اعمال مدیریت اصولی در فدراسیون دانست و افزود: اگر قرار باشد به عنوان رئیس فدراسیون کار کنم قطعا شیوه‌های مدیریتم مبتنی بر علم و تجربه است. من از آن دسته مدیرانی نیستم که به شیوه‌های مدیریت تجربه محض یا علم بدون تجربه اعتقاد دارند.

واعظ آشتیانی در پاسخ به این سئوال که آیا برای پی بردن به "اراده از بالا برای اصلاح فوتبال" با وزیر ورزش جلسه‌ای برگزار خواهد کرد یا خیر؟ گفت: آقایان در صحبت‌ها و مصاحبه‌های خود نشان می‌دهند که آیا دنبال چنین اهدافی هستند یا نه. قطعا در صورتی که این صحبت‌ها به صورت کتبی ثبت شود دیگر کسی نمی‌تواند در آینده منکر آن شود. من هم منتظرم ببینم موضع‌گیری‌ها چگونه است؛ یعنی آنها دنبال اصلاح فوتبال هستند یا همانند گذشته دنبال افراد بله قربان گو که به خرده فرمایش‌ها عمل کند.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال افزود: خرده فرمایش‌ها همیشه و در تمام دوران مدیریت‌های ورزشی ما وجود داشته است اما معتقدم اگر مدیریت براساس اصول و برنامه ریزی باشد هیچ کس به خودش جرات نمی‌دهد که با خرده فرمایش به دنبال پیاده کردن اهدافش باشد.

"عمل به خرده فرمایش متمایز از انجام اصلاحات است"، واعظ آشتیانی در پایان با بیان این جمله گفت: اگر رئیس فدراسیون از روز اول برنامه‌های خود را به مجمع ارائه بدهد، اعضای مجمع هم از آن حمایت می‌کنند و هیچکس دیگری حق دخالت در برنامه‌های فدراسیون را ندارد. گاهی برنامه‌ها در طول زمان مشکلات خود را نشان می‌دهند که با همفکری مجمع فدراسیون این کاستی‌ها برطرف می‌شود. قطعا انجام این اصلاحات با عمل به خرده فرمایش‌ها متمایز است و ارتباطی به دخالت بالایی‌ها ندارد.