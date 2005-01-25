فايننشال تايمز : سازمان جهاني حقوق بشر نيروهاي عراقي رامتهم به شكنجه بازداشت شدگان كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه فايننشال تايمز، سازمان جهاني حقوق بشر امروز با انتشار گزارشي از دولت موقت عراق خواست درباره بدرفتاريهاي رايج تحقيق كند وبه آمريكا تاكيد كرد كه تعداد مشاوران را دربازداشتگاههايي كه توسط وزارت كشور عراق اداره مي شود افزايش دهد .

در اين گزارش آمده است به نظر مي رسد دولت موقت عراق به رهبري اياد علاوي نخست وزير اين كشوركه به جامعه بين المللي نشان داده است خشونت و بدرفتاري دولت صدام چيزي متعلق به گذشته بود به طور فعال در نقض حقوق بنيادي بشر شركت دارد يا اينكه حداقل در اين كار مشاركت دارد .



يافته هاي مندرج در اين گزارش بر پايه گفتگو با نود بازداشت شده كه بيشتر از مركز عراق بودند انجام شد . هفتاد و دوتن از آنها گفتند كه در زمان بازجويي ، شكنجه يا مورد بدرفتاري قرارگرفتند و شكايت كردند كه با كابل ، شلينگ و ميله هاي فلزي آنها را كتك مي زدند و مدتهاي طولاني در حالي كه دستان آنها به پست بسته بود وازمچ دست آويزان مي شدند . اين موارد بيشتر در مورد اعضاي ارتش المهدي انجام مي شد .



طبق اين گزارش تنها دو يا چهار ساعت از برنامه آموزشي سي و دو ساعته نيروهاي جديد پليس به مسائل مربوط به حقوق بشر شامل رقتار با بازداشت شدگان و اصول انتظامي در جامعه دموكراتيك اختصاص داده مي شود .

دراين گزارش آمده است كه اين بدرفتاري با فساد مقامات عراقي وخيم ترشده است. برخي ازبازداشت شدگان گفتند كه به حبسهاي نامشخص تهديد شدند مگر اينكه براي آزادي خود مبالغي را مي پرداختند. برخي ازخانواده ها نيزگزارش دادند كه آنها مجبور شدند براي آزادي زندانيان خود به مقامات پليس رشوه بدهند .



اين گزارش اولين بررسي مستقل از رفتار نيروهاي امنيتي عراق پس از رسوايي بدرفتاري زندان ابوغريب كه توسط نظاميان آمريكايي انجام شد مي باشد .



از سويي پنتاگون با رد اين اظهارات اعلام كرد كه هنوز اين گزارش را نديده است . وزارت امور خارجه انگليس نيز اعلام كرد كه لندن تمامي شكلهاي بدرفتاري را محكوم مي كند .