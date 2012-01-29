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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

شفیع‌خدایی:

سرمای استان بوشهر در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است

سرمای استان بوشهر در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: سرمای یک هفته اخیر استان بوشهر در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر شفیع‌خدایی صبح یکشنبه در نشست ستاد کمیته بحران استان بوشهر اظهار داشت: از امروز موج جدید سرما وارد استان بوشهر می‌شود و این موج سرما باعث خواهد شد تا دمای هوا به نزدیک صفر درجه برسد.

وی ادامه داد: در هفته گذشته نیز دمای هوا به شدت پائین آمد و به حدود سه درجه زیر صفر رسید. این دمای هوا به ویژه در شهرستانهای جم و دشتستان در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

مدیرکل هواشناسی بوشهر با اشاره به شروع بارشها از روز چهارشنبه اضافه کرد: امسال نسبت به سال گذشته بارش‌های بیشتری را داشته‌ایم و امیدواریم با تداوم بارندگی‌ها شاهد کاهش خشکسالی باشیم.

وی افزود: بوشهر تنها استانی است که ایستگاه هواشناسی ندارد. برای جلوگیری از خسارات وارده به کشاورزان و یا کاهش خسارات نیازمند ایجاد ایستگاه هواشناسی در استان بوشهر هستیم.

شفیع‌خدایی ادامه داد: این ایستگاه با بررسی شرایط جوی، محصولات کشاورزی را در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد و می‌توان با این ایستگاه خطرات ایجاد شده برای محصولات کشاورزی را پیش‌بینی کرده و کاهش داد.

وی با اشاره به دمای خاک منفی دو درجه در دیلم و منفی سه درجه در برازجان، اظهار داشت: این دمای پایین خاک روی محصولات کشاورزی خصوصا بادمجان و گوجه‌فرنگی تاثیر زیادی داشته و باعث وارد شدن خسارت به کشاورزان شد.

شفیع‌خدایی در رابطه با طول دوره سرمای زیر صفر در استان نیز اظهار داشت: در دشتستان 29 ساعت، در جم 22 ساعت زیر صفر و سه ساعت منفی شش درجه و در دیلم 9 ساعت طول دوره سرما بوده است.

وی از صدور اطلاعیه ، اطلاع‌رسانی از طریق پیامک و رادیو و جلسه هواشناسی کشاورزی به عنوان مهمترین اقدامات اطلاع‌رسانی این اداره‌کل در راستای اطلاع رسانی و کاهش خسارات وارده به کشاورزان یاد کرد.

 معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: مسئولان امر باید برای جبران خسارات وارده به کشاورزان وارد عمل شوند.

رسول زارعی اضافه کرد: سهم استان بوشهر از صندوق توسعه ملی هفت میلیارد تومان در مرحله نخست است که از ان به منظور جبران خسارات کشاورزان استفاده خواهد شد.

کد مطلب 1519680

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