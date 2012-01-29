حباب قیمتها در کرمان ترکید/ تقاضای کاذب دلیل افزایش قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای هفته گذشته و با افزایش نرخ ارز بازار کرمان نیز دچار تحول ناشی از افزایش نرخ ارزش شد.

تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار کالاهای مختلف کرمان موجب افزایش تقاضا شد و در نهایت به دلیل محدودیت کالای موجود در بازار معادله عرضه و تقاضا که قیمت را مشخص می کند دچار مشکل شد و مردم بدون آنکه خود بدانند موجب افزایش قیمت در بازار شدند.

این روند تا بدانجا پیش رفت که ظرف چند روز برخی اقلام در کرمان همچون برنج، روغن و چای به ظاهر در بازار نایاب شد.

فشار روانی، انتظارات تورمی و شایعه تنها دلیل افزایش قیمتها بود

در این میان در بازار ارزاق کرمان اتفاقی دیگر نیز رخ داد و برخی افراد سود جو از افزایش تقاضای ناگهانی در بازار سوء استفاده کردند و اقلام مورد نیاز مردم را در انبارها نگاه داشتند که موج دومی را برای افزایش قیمت ها ایجاد کرد زیرا در این مرحله تقاضا در بازار بالا بود اما عرضه محدود شده بود اما با نگاه اجمالی به رویدادهای هفته گذشته بازار کرمان به خوبی می توان دریافت که افزایش ناگهانی قیمتها ناشی از فشار روانی، شایعه، افزایش تقاضا و سوء استفاده برخی افراد بود.

با این وجود مردم طی یک هفته گذشته بسیاری از اقلام را بدون اینکه نیاز داشته باشند خریداری کرده و در خانه ها انبار کرده اند و نکته جالب توجه اینکه بسیاری از این اقلام را با قیمتهای بالا تهیه کرده اند اما نه تنها این تقاضای کاذب در بازار به نفع مردم تمام نشد بلکه هم اکنون این افراد شاهد کاهش نرخ بسیاری از این اقلام طی هفته جاری هستند.

لزوم هوشیاری مردم در مقابل افزایش ناگهانی قیمتها/ تجربه ای که راه آینده را مشخص کرد

با گذشت یک هفته از ابتدای بروز تحولات در بازار کرمان و ورود به هفته دوم و پس از آنکه نرخ ارز و سکه به صورت نسبی و کنترل شد و حباب بازار به اصطلاح ترکید امروز افرادی سود کردند که با صبر و تفکر و اعتماد به مسئولان منتظر ترکیدن حباب افزایش قیمت در بازار بودند.

هوشیاری مردم در این مرحله به خصوص در زمینه های اقتصادی می توانست از ابتدای از بروز چنین التهاباتی در بازار بکاهد و دست سود جویان را برای استفاده از شایعات کوتاه کند.

افزایش قیمتها قانونی نیست/ بازرسان به شدت با متخلفان برخورد کنند

یک عمده فروش کرمانی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه با آغاز تحولات کلان اقتصادی مردم به یکباره برای خرید ارزاق مختلف به عمده فروشیهای کرمان آمدند و همین مسئله طبیعتا باعث شد عرضه کنندگان قیمتها را بالا ببرند.

محمد عزیزی ادامه داد: هیچ اعلام قانونی از سوی دستگاههای مربوط برای افزایش قیمتها نبود اما از سویی عمده فروشان که خود واسطه بین خرده فروشان و وارد کنندگان هستند خود را با افزایش تقاضا و عدم ورود کالای جدید در بازار مواجه دیدند.

عمده فروشان کالاهای خود را فروختند/ وارد کنندگان تعلل می کنند

وی گفت: بسیاری از عمده فروشان در روزهای ابتدایی اجناس خود را فروختند اما وارد کنندگان کالا را وارد نمی کردند که این امر به خصوص در زمینه برنج وجود داشت.

مسئولان: مردم نگران نباشند/ کالای کافی در استان کرمان وجود دارد

عزیزی افزود: از سوی دیگر مسئولان از وجود کالای کافی در بازار خبر دادند و همچنین به یک باره قیمت ارز هم کاهش یافت به همین دلیل طی روزهای اخیر تب خرید مردم کاهش یافته و شخصا پیش بینی می کنم که قیمتها به زودی به قبل باز خواهند گشت و در این میان افرادی که با خریدهای بیهوده تقاضا را بالا برده بودند ضرر می کنند.

قیمت برنج در حال کاهش است

محمد حسن زاده عمده فروش برنج نیز به مهر گفت: طی یک هفته گذشته همه برنجهای موجود در انبارها را فروختیم و با وجودیکه به مردم توصیه می کردیم در این ایام خرید نکنند اما مردم از ترس کمبود کالا حاضر بودند به هر قیمتی خرید کنند.

وی ادامه داد: اگر مردم از ابتدا توجیه می شدند و خود را اسیر شایعات نمی کردند این وضعیت در بازار ایجاد نمی شد.

حسن زاده گفت: آنهایی که در هفته گذشته اجناس عمده فروشی را خریداری کردند الان اگر به اصناف مراجعه کنند می بینند که هنوز کالا در انبارها هست و افراد منصف و مسلمان هنوز با همان قیمتهای قبل کالا را عرضه می کنند.

وی خواستار افزایش نظارت بر بازار شد و گفت: در حالیکه قیمتها هر هفته اعلام می شود و هیچ افزایش قیمتی هم در بازار نیست برخی اصناف به صورت خود سر قیمتها را زیاد کرده اند.

وی خواستار ورود جدی بازرسان به بازار و برخورد شدید با محتکران، گرافروشان و کم فروشان شد.

از ابتدا مشخص بود حباب قیمتها می ترکد

یک شهروند کرمانی نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: از ابتدای بروز افزایش قیمتها در جریان بودم اما به هیچ وجه برای خرید کالا اقدام نکردم چون از ابتدا هم مشخص بود که این افزایش قیمتها هم مثل حباب سکه و ارز پایدار نیست و به زودی جو فروش کش می کند.

احسان خواجه مرادی افزود: هر کس در این مدت خرید کرد در واقع ضرر کرد و افراد با تجربه که خود را وارد این بازی نکردند در واقع برنده بودند.

وی گفت: ما در این کشور شاهد ایام جنگ هم بودیم اما هیچ زمان کوچکترین کمبود و مشکلی وجود نداشت و امروز هم باید صبر و تحمل داشته باشیم و اجازه سوء استفاده به دشمن ندهیم و به مسئولان اعتماد داشته باشیم.

مردم: مسئولان گرانفروشها را پلمپ کنند/ مردم حمایت می کنند

وی افزود: با این وجود مسئولان هم برای حل مشکلات مردم باید تلاش کنند و اینجا این سوال مطرح می شود که چرا در ابتدای بروز این وضعیت مسئولان بازرسیها را افزایش ندادند و چند مغازه را که گران فروشی می کردند نبستند.

این شهروند کرمانی گفت: همین که در هر بازار و یا خیابان چند گران فروش با پلمپ مغازه مواجه شوند بقیه قیمتها را به روز اول باز می گردانند.

پس اندازمان را در اوج قیمتهای کاذب خرج کردیم/ سودجویان سود بردند

یک زن کرمانی نیز به مهر گفت: به دلیل افزایش قیمتها و شایعه اینکه کالا نایاب می شود خرید کردیم اما به نظر می رسد اشتباه کردیم چون الان هم کالاهایی که خردیدیم در بازار هست و هم قیمتها افزایش چشمگیر نداشت.

زهرا ایرانمنش گفت: تنها اتفاقی که روی داد این بود که در اوج افزایش قیمتها بخش زیادی از پس انداز خود را به جیب سود جویان ریختیم.

وی گفت: با این وجود شاهدیم که تعداد زیادی از مغازه ها اجناس خود را بی رویه گران کرده اند و این هم ناشی از همان فشار بر بازار بود که این افزایش قیمتها به قشر کم در آمد فشار می آورد.

مسئولان قیمتها را به قبل باز گردانند

ایرانمنش ادامه داد: مسئولان باید برای این افزایش قیمتها فکری کنند و هر چه زودتر قیمتها را به وضعیت عادی برگردانند.

یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: اتفاقاتی که در زمینه مسائل اقتصادی روی داد در استانها ناشی از اقتصاد کلان بود و می شد این مسئله را پیش بینی کرد و بهتر بود قبل از بروز این التهابات فکری به حال آن می شد.

احمد کامیابی مقدم ادامه داد: اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز موجب افزایش نرخ کالاهای وارداتی می شود و عده ای امکان سوء استفاده می یابند محتمل بود و باید هم اکنون نیز فکری اساسی برای بازگشت قیمتها به گذشته شود زیرا عملا اتفاق خاصی روی نداده بود که باعث بروز این تحولات شود.

وی گفت: اینکه برخی افزایش قیمتها را ناشی از افزایش نرخ دلار می دانند گفت: خود دلار نیز افزایش قیمت کاذب داشت هر چند تصمیمات سیاسی اخیر کشورهای غربی در این زمینه تاثیر نسبی داشت اما نمی توانست باعث بروز این سقف گرانی در بازار ارز و کالاهای مصرفی باشد.

وی با اشاره به تحریمها نیز گفت: برنج یک مصداق در این زمینه است کجای تحریمها برنج را هم در بر می گرفت اما هم اکنون برنج در اکثر شهرهای کشور به صورت کاذب گران شده و یا گفته می شود کمبود وجود دارد این نشان می دهد مشکل تحرمها نیست بلکه مشکل محتکران هستند.

کامیابی افزود: یکی از مهمترین تاثیرات بر روی بازار انتظار مردم از تحولات آتی است و در شرایطی که برخی عوامل خارجی سعی بر تاثیر در بازار دارند ما باید با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی وسیع تاثیر مثبتی بر تحولات بازار و انتظارات مصرف کنندگان از آینده بازار داشته باشیم.

وی از مردم خواست تحولات اخیر در بازار را به عنوان یک تجربه استفاده کنند و نگذارند که برخی موجهای کوچک موجب افزایش قیمت در بازار شوند.

حباب قیمتها در بخش مسکن و زمین درحال شکل گیری است/ مسئولان برخورد کنند

این کارشناس اقتصادی همچنین به مردم هشدار داد که افزایش قیمتهای اخیر در بازار مسکن و زمین کرمان نیز حباب گونه است و سرمایه گذاری در این بخش نیز با شکست مواجه می شود همانگونه که بسیاری سکه یک میلیونی و دلار دو هزار تومانی خردیدند و امروز روی دستشان مانده و ضرر کرده اند.

وی به مسئولان نیز توصیه کرد از هم اکنون فکری به حال بازار مسکن و زمین کنند زیرا همان جریانی که تحولات بازار سکه و ارز را ایجاد کرده است هم اکنون در حال سرمایه گذاری در بازار مسکن و زمین است و حتی برخی با ارسال پیامک مردم را برای سرمایه گذاری در زمین و مسکن ترغیب می کنند.

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گزارش: اسماء محمودی