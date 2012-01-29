به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «گنجشکها نقطه گنجشک سر خط» 15 داستان کوتاه از روئین را در برمیگیرد. این کتاب اولین اثر حوزه بزرگسال این نویسنده عرصه ادبیات کودک و نوجوان است که به تازگی به چاپ سوم رسیده است.
عنوان داستانهای این مجموعه عبارتاند از: «گنجشکها نقطه گنجشک سر خط»، «اطلسیها»، «لحظههای سوخته»، «بیستوچهار پله تا...»، «یکی از همین روزها»، «بگذار همهچیز خراب شود»، «باد که بیاید»، «ماهی تنگ بلور»، «مثل بچهها»، «آخرین سهشنبه»، «خاکسپاری»، «برای زنده ماندن»، «ردپایی بر ساحل»، «فصل تازه» و «از آنهمه دیروز».
این کتاب با 116 صفحه، شمارگان 2 هزار و 500 نسخه و قیمت هزار و 800 تومان، سال گذشته برای اولین بار توسط سوره مهر منتشر شد و در حال حاضر به چاپ سوم رسیده است.
از ظریفه روئین پیش از این کتابهای «گزیده ادبیات معاصر، مجموعه داستان»، «نوه های ننه رعنا»،«استاد فضایلی»، «باغ شیشه ای»، «از اینجا تا بهار»، «گربه ستاره را خورد»، «نقاشی ها حرف میزنند»، «سفره عشق پهن است»، «شاید دستمان به ماه برسد» و «گنجشک ها نقطه گنجشک سر خط» منتشر شده است.
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