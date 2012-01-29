کشورهای منطقه به تأسی از انقلاب اسلامی ایران فریاد آزادی سر داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی صبح یکشنبه در حاشیه دومین نشست هماهنگی گرامیداشت سی و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بخش رودهن برگزار شد، افزود: بر خود وظیفه میدانیم که در این زمان حساس که کشورهای اسلامی فریاد آزادی سر می دهند، در سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران جشنی در خور و شأن نظام و با حضور حداکثری مردم داشته باشیم.
وی عنوان کرد: 33 سال پیش این مردم بودند که با مشتی محکم بر دهان خاندان ظالم و سلطنتطلب پهلوی، انگلیس و آمریکای جنایتکار کوبیدند.
این مسئول با اشاره به رویدادهای سرنوشتساز کشور در روزهای انتهایی سال جاری ادامه داد: تا پایان سال دو اتفاق مهم و بزرگ در سطح کشور به وقوع میپیوندد.
22 بهمن و انتخابات نیازمند حضور حداکثری مردم است
وی بیان داشت: راهپیمایی بزرگ و پرشور 22 بهمن و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران دو رویداد مهمی است که نیازمند حضور حداکثری مردم در خیابانهای کشور و پای صندوقهای رأی است.
بخشدار رودهن افزود: مسئولان بخش رودهن پیشنهاداتی مبنی بر برگزاری هر چه باشکوهتر آیین ایامالله دهه فجر ارائه کردند.
جزئیات برنامه های دهه فجر بخش رودهن
وی گفت: برنامههایی همچون برگزاری جنگ شادی با حضور هنرمندان و خوانندگان مطرح کشور، دیدار با خانواده معظم شهدا در شهرهای رودهن و آبعلی، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با امام جمعه پردیس، رودهن بومهن و آبعلی مورد پیشنهاد همگی بود.
بخشدار رودهن افزود: علاوه بر این برنامههایی نظیر فضاسازی و آذینبندی معابر شهری و روستایی به ویژه در مبادی ورودی و خروجی، نواختن زنگ انقلاب در روز 12 بهمن، استقرار پایگاههای انتقال خون در رودهن و آبعلی و برگزاری مسابقه تیراندازی با کمان ویژه ادارات نیز در ردیف دیگر آیین قابل برگزاری در بخش رودهن قلمداد میشود.
وی یادآور شد: برگزاری همایش بصیرت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در رودهن، نورافشانی شهرهای رودهن و آبعلی، برگزاری مسابقات ورزشی، برپایی نمایشگاههای مختلف و همچنین نشستهای دانشآموزی نیز مورد تصویب اعضای نشست قرار گرفت.
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