کشورهای منطقه به تأسی از انقلاب اسلامی ایران فریاد آزادی سر داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی صبح یکشنبه در حاشیه دومین نشست هماهنگی گرامیداشت سی و سومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بخش رودهن برگزار شد، افزود: بر خود وظیفه می‏دانیم که در این زمان حساس که کشورهای اسلامی فریاد آزادی سر می‏ دهند، در سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران جشنی در خور و شأن نظام و با حضور حداکثری مردم داشته باشیم.

وی عنوان کرد: 33 سال پیش این مردم بودند که با مشتی محکم بر دهان خاندان ظالم و سلطنت‏طلب پهلوی، انگلیس و آمریکای جنایتکار کوبیدند.

این مسئول با اشاره به رویدادهای سرنوشت‏ساز کشور در روزهای انتهایی سال جاری ادامه داد: تا پایان سال دو اتفاق مهم و بزرگ در سطح کشور به وقوع می‏پیوندد.

22 بهمن و انتخابات نیازمند حضور حداکثری مردم است

وی بیان داشت: راهپیمایی بزرگ و پرشور 22 بهمن و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران دو رویداد مهمی است که نیازمند حضور حداکثری مردم در خیابانهای کشور و پای صندوقهای رأی است.

بخشدار رودهن افزود: مسئولان بخش رودهن پیشنهاداتی مبنی بر برگزاری هر چه باشکوه‏تر آیین ایام‏الله دهه فجر ارائه کردند.

جزئیات برنامه های دهه فجر بخش رودهن

وی گفت: برنامه‏هایی همچون برگزاری جنگ شادی با حضور هنرمندان و خوانندگان مطرح کشور، دیدار با خانواده معظم شهدا در شهرهای رودهن و آبعلی، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با امام جمعه پردیس، رودهن بومهن و آبعلی مورد پیشنهاد همگی بود.

بخشدار رودهن افزود: علاوه بر این برنامه‏هایی نظیر فضاسازی و آذین‏بندی معابر شهری و روستایی به ویژه در مبادی ورودی و خروجی، نواختن زنگ انقلاب در روز 12 بهمن، استقرار پایگاههای انتقال خون در رودهن و آبعلی و برگزاری مسابقه تیراندازی با کمان ویژه ادارات نیز در ردیف دیگر آیین قابل برگزاری در بخش رودهن قلمداد می‏شود.

وی یادآور شد: برگزاری همایش بصیرت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در رودهن، نورافشانی شهرهای رودهن و آبعلی، برگزاری مسابقات ورزشی، برپایی نمایشگاههای مختلف و همچنین نشستهای دانش‏آموزی نیز مورد تصویب اعضای نشست قرار گرفت.