استيضاح كنندگان خواستار بركناري بيش از شش مدير ارشد و پنجاه مدير مياني وزارت آموزش و پرورش بودند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر انصاري درجمع خبرنگاران در مجلس گفت : استيضاح كنندگان خواستار بركناري شش نفر از مديران ارشد وزارت آموزش و پرورش و حدود 50 نفر از مديران مياني شده بودند.

معاون رييس جمهور افزود: هيات دولت اين اقدام را به مصلحت نمي دانست و معتقد بود يك مدير تابع شرايط قانوني خودش بايد باشد.انصاري گفت: هيات رييس مجلس براي اعلام وصول استيضاح آقاي حاجي تحت فشار بود ولي آقايان حداد عادل و باهنر با استيضاح مخالف بودند.

مجيد انصاري افزود: دولت از هيچ مديري به طورمطلق دفاع نمي كند ولي استيضاح وزرا در اين مدت باقي مانده از عمر دولت به نفع جامعه نبود.معاون پارلماني رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه آيا نامه به رهبري به درخواست دولت بوده است گفت: فكر نمي كنم يا حداقل من اطلاع ندارم.