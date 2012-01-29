محمود اعلایی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه هیچگونه توقفی در اجرای طرح شبنم(شبکه نظارت و بازرسی مردمی) صورت نگرفته است، گفت: علیرغم تقاضای شورای اصناف کشور و مجمع عالی واردات، اجرای این طرح متوقف نشده و تنها اقدامی که در این میان صورت گرفته این است که تا ابتدای اردیبهشت ماه سال 91، بازرسان در مراجعه به واحدهای صنفی و عرضه‌کننده کالا، چنانچه با کالایی فاقد برچسب طرح شبنم مواجه شوند، به فروشنده تذکر خواهند داد.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر افزود: بعد از تاریخ مذکور، هر کالایی که برچسب شبنم نداشته باشد، به عنوان کالای قاچاق در بازار محسوب شده و علاوه بر ضبط آن، متخلفان باید جریمه بپردازند.

وی تصریح کرد: تقاضای شورای اصناف کشور و مجمع عالی واردات در خصوص توقف طرح شبنم به دلیل بروز مشکلاتی همچون آشفتگی بازار ارز و ایام پایانی سال بوده است، در حالیکه این درخواست مورد موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته است و این طرح هم اکنون با قوت و قدرت در حال اجرا است.

اعلایی گفت: از اول اردیبهشت ماه به بعد، تمامی کالاهایی که ضوابط طرح شبنم را رعایت نکنند، بعنوان کالای قاچاق شناخته می‎‌شوند.

اجرای طرح شبنم از اول بهمن ماه در سراسر کشور کلید خورده است. روز گذشته قاسم نوده‌فراهانی رئیس شورای اصناف کشور اعلام کرده بود: اجرای این طرح به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌ها و عدم اطلاع رسانی کافی، متوقف و به سال بعد موکول شده است.