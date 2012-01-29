  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴

اعلایی به مهر خبرداد:

جمع‌آوری کالای بدون بارکد از اردیبهشت 91

جمع‌آوری کالای بدون بارکد از اردیبهشت 91

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر با تاکید بر اینکه هیچگونه توقفی در اجرای طرح شبنم(بارکد دوبعدی شناسایی کالای قاچاق) ایجاد نشده است، گفت: بازرسی‌های این طرح بنا به درخواست شورای اصناف و مجمع واردات تا اول اردیبهشت ماه 91 به صورت ارایه تذکر و ارشاد صورت خواهد گرفت.

محمود اعلایی در گفتگو با  مهر با تاکید بر اینکه هیچگونه توقفی در اجرای طرح شبنم(شبکه نظارت و بازرسی مردمی) صورت نگرفته است، گفت: علیرغم تقاضای شورای اصناف کشور و مجمع عالی واردات، اجرای این طرح متوقف نشده و تنها اقدامی که در این میان صورت گرفته این است که تا ابتدای اردیبهشت ماه سال 91، بازرسان در مراجعه به واحدهای صنفی و عرضه‌کننده کالا، چنانچه با کالایی فاقد برچسب طرح شبنم مواجه شوند، به فروشنده تذکر خواهند داد.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر افزود: بعد از تاریخ مذکور، هر کالایی که برچسب شبنم نداشته باشد، به عنوان کالای قاچاق در بازار محسوب شده و علاوه بر ضبط آن، متخلفان باید جریمه بپردازند.

وی تصریح کرد: تقاضای شورای اصناف کشور و مجمع عالی واردات در خصوص توقف طرح شبنم به دلیل بروز مشکلاتی همچون آشفتگی بازار ارز و ایام پایانی سال بوده است، در حالیکه این درخواست مورد موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته است و این طرح هم اکنون با قوت و قدرت در حال اجرا است.

اعلایی گفت: از اول اردیبهشت ماه به بعد، تمامی کالاهایی که ضوابط طرح شبنم را رعایت نکنند، بعنوان کالای قاچاق شناخته می‎‌شوند.

اجرای طرح شبنم از اول بهمن ماه در سراسر کشور کلید خورده است. روز گذشته قاسم نوده‌فراهانی رئیس شورای اصناف کشور اعلام کرده بود: اجرای این طرح به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌ها و عدم اطلاع رسانی کافی، متوقف و به سال بعد موکول شده است.

کد مطلب 1519690

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها