پیام دبیر تئاتر فجر به دبیر فیلم فجر/پاسداشت جمشید مشایخی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر رحمت امینی به دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر به شرح ذیل است:



می دانم و شنیده ام که این روزها قلبت برای تئاتر هم می‌تپد. تعجبی ندارد؛ زیرا پیشینه تو نیز با این هنر مقدس گره خورده است. آرزوی توفیق زیبا و مهربانانه تو برای همکارانت در دبیرخانه سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، خستگی چند ماه کار شبانه روزی را از ما زدود. تو و ما نیک می‌دانیم که اگر تئاتر رو به ضعف و سستی بگراید، دیگر هنرها به ویژه سینما و تلویزیون دچار کژی و کاستی می‌شوند. بنابراین آرزوی تو برای موفقیت تئاتر، در حقیقت آرزو برای استحکام فرهنگ و هنر این سرزمین پهناور است. ما نیز برای تو و گروه همکاران پر تلاشت در برگزاری سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر بهترین ها را آرزو داریم.

حضور رئیس موسسه بین المللی تئاتر در سی امین جشنواره تئاتر فجر

سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، میزبان کورنلیو دمیتریو، رئیس موسسه بین المللی تئاتر(ITI) و رئیس دانشگاه یونسکو می‌شود.

علی اکبرطرخان سرپرست امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی با اعلام این خبر گفت: پس از پرداخت حق عضویت ایران در موسسه بین المللی تئاتر و از سرگیری ارتباط امور بین الملل اداره کل هنرهای نمایشی با موسسه (ITI) یونسکو، کرنلیو دومیتریو رئیس این موسسه در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور خواهد یافت.

وی افزود: پیشتر جلساتی با نماینده این موسسه لیلیان آنژو داشتیم که نتایج این مذاکرات با حضور دومیتریو در جشنواره تئاتر فجر به نتیجه می‌رسد.دعوت از رئیس موسسه بین المللی تئاتر به دو منظور صورت گرفته است، اول ارتباط با گروه های نمایشی داخلی و خارجی شرکت کننده در جشنواره تئاتر فجر و تعامل هرچه بیشتر این گروه ها با موسسه بین المللی تئاتر و دوم پیشنهاداتی برای توسعه و ارتقاء همکاری دوجانبه به موسسه بین المللی تئاتر داده شده بود که حضور دومیتریو در ایران برای ادامه مذاکرات می تواند موثر باشد.

طرخان حضور اساتید، مدیران و گروه های تئاتری خارجی را در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بسیار ارزشمند توصیف کرد و ادامه داد: جشنواره فرصتی را فراهم می آورد تا گروه های نمایشی کشور بتوانند به ارزیابی آثار خود پرداخته و در جهت اعتلای آثار خود بیش از پیش بکوشند.

جمشید مشایخی: تئاتر هنری متعالی است

جمشید مشایخی از بزرگان و پیشکشوتان تئاتر کشور که در سی امین جشنواره تئاتر فجر، پاسداشت او برگزار می‌شود. تئاتر را هنر متعالی در میان سایر هنرها دانست.

وی گفت:اگر به تاریخ معاصر سینمای ایران در نیم قرن اخیر توجه کنیم، اغلب بزرگان سینما پیشینه تئاتری داشته اند. عزت الله انتظامی، علی نصیریان، پرویز فنی زاده، اکبر مشکین و غیره، همگی جزو بزرگان تئاتر بوده اند و این جریان بعد از انقلاب نیز ادامه یافت و باعث تعالی هنرهای نمایشی و تصویری شد. به هر حال تئاتر هنر متعالی است و حضور در تئاتر باعث افزایش توان و آگاهی بازیگران می شود.

این بازیگر پیشکسوت با اشاره به جایگاه جشنواره تئاتر فجر بر جریان تئاتری کشورعنوان کرد: جشنواره تئاتر فجر یک عامل انگیزشی مناسب برای جوان ها و ایجاد رقابت در جهت بهبود فعالیت اهالی تئاتر است. جامعه تئاتری در طول مدت برگزاری جشنواره تئاتر فجر در جریان وضعیت کلی تئاتر کشور قرار می گیرند و امیدورام جشنواره نسبت به هر دوره از برگزاری روند رو به رشدی را تجربه کند.

این پیشکسوت تئاتر و سینما توجه سی امین جشنواره تئاتر فجر را در جهت فراگیر شدن این هنر در استان ها ستود و در پایان گفت: این موضوع که امروز شاهد حضور جشنواره تئاتر فجر در استان های مختلف هستیم، اقدامی قابل توجه است و امیدوارم این روند در سال های آینده نیز ادامه پیدا کند، تا هنر نمایش در نقاط مختلف کشور باعث رشد و اعتلای فرهنگ کشور شود.



بیش از 10 هزار نفر از آثار صحنه ای چهار روز اول فجر استانی دیدن کردند



فجر استانی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با استقبال مخاطبان روبرو شده است و تاکنون 10 هزار نفر از آثار این دوره از جشنواره دیدن کردند. با آغاز این دوره از جشنواره تئاتر فجر از پنجم بهمن ماه، طی چهار روز گذشته، 15 نمایش در استان های مختلف به روی صحنه رفته است که با استقبال مخاطبان استان های کشور روبرو شده است.

پرمخاطب ترین اثر فجر استانی تاکنون نمایش "نویسنده مرده است" به نویسندگی و کارگردانی آرش عباسی در استان گلستان بوده است. همچنین نمایش"من، تو، او، ما، شما، ایشان" افتال گولبوداک از کشور ترکیه که در محوطه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز اجرا شد، با استقبال خوب مخاطبان روبرو گشت.

تاکنون نمایش‌های "مار خورده افعی شده" گلبرگ ابوترابیان، "سکوتی با سه نقطه" محمدرضا عطایی فر، "خیمه شب بازی بارگاه سلیم خان" سیاوش ستاری، "پری"خیراله تقیانی پور و جواد نوری، " آخرین نامه" مهرداد کورش نیا، "خواستن توانستن است" نگار نادری،"رویای تفتیده" عبدالمحمد سالاری،"سفیدبرفی و هفت کوتوله، والت دیزنی 1937" نصیر ملکی جو،"ای قاصد سلطان غریبان مطلب آب" محسن رنجبر، "تقسیم شادی"حامد زارعان، "بانوی تسبیح" تارا جهانی راد و "افسانه صدماهی" فریبا چوپان نژاد، در فجر استانی سی امین جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفته اند.





"خاطرات شب" سوئیس در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

نمایش "خاطرات شب" به کارگردانی ماتیوس روتیمان از کشور سوئیس در بخش بین الملل سی امین جشنواره تئاتر فجر روی صحنه می‌رود. انجمن هنرهای سوییس (پروهلوتیا) نمایش"خاطرات شب" نوشته فیلیپ بویی به کارگردانی ماتیوس روتیمان را در این دوره از جشنواره فجر روی صحنه می‌رود.

این نمایش که با بازی فیلیپ بویی همراه است، روایتگر زندگی کارآگاهی است که در رویایش خواب پرواز می‌بیند و ناگهان تلفنی او را بیدار می‌کند. شخص پشت خط از او می خواهد زنی گم شده را پیدا کند. تمام شواهد گواه جنایتی شبانه است، مشتری ناشناس گویی بیش از چیزی که به زبان می آورد اطلاعات دارد. کارآگاه در گردابی از حوادث سوررئال می افتد. جایی که از لامکان، اشیایی بیرون می آیند و این پرونده به نظر مسابقه تداعی دیوانه وار حافظه کارآگاه است.

فیلیپ بویی از هنرمندان شناخته تئاتر اروپا است که آثار او در مرز بین تئاتر، سیرک، حرکت و شعبده جای می گیرند. آثار وی شاعرانگی و رمزآلودی تابلوهای رنه مگریت را به خاطر می آورد.



استان گلستان با "سوارکاران" به استقبال ششمین روز جشنواره تئاتر فجر می رود

نمایش "سوارکاران" به کارگردانی ژان لوک پره ووست، در فجر استانی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، فردا دوشنبه 10 بهمن ماه در استان گلستان به اجرا در می‌آید.

دوشنبه 10 بهمن ماه و در ششمین روز از جشنواره سی ام تئاتر فجر، بخش های فجر استانی، رادیو تئاتر، نمایشنامه خوانی، کارگاه های آموزشی و همچنین اجراهای نمایش های آیینی، 20 برنامه اجرا می‌شود. در بخش فجر استانی سی امین جشنواره تئاتر فجر، فردا دوشنبه 10 بهمن ماه نمایش "دن رافائل" به کارگردانی جنت سلیم آوا از جمهوری آذربایجان در تئاتر شهر کرج استان البرز به صحنه می‌رود. همچنین در تالار استاد صابر نمایش" تقسیم شادی" به کارگردانی حامد زارعان اجرا می‌شود.

در استان کرمانشاه نیز کارگاه" تئاتر شورایی مبتنی بر تئاتر اگوستو بوآل" با حضور علی ظفر قهرمانی‌نژاد با حضور هنرمندان این استان برپا می‌شود. استان لرستان میزبان نمایش"سیدروماک" به نویسندگی و کارگردانی محمودرضا رحیمی در تالار شهید آوینی شهر خرم آباد است.

در تالار گلشن شهر بجنورد استان خراسان شمالی نیز نمایش"سکوتی با سه نقطه"به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا عطایی فر به صحنه می‌رود.استان گلستان نیز در ششمین روز جشنواره سی ام تئاتر فجر، در تالار فخرالدین اسعد گرگانی میزبان نمایش‌های"سوارکاران" به کارگردانی ژان لوک پره ووست از فرانسه و نمایش" ماه مهر از سال شصت"به کارگردانی علی برجی است.

این استان در شهر گنبد کاووس نیز میزبان نمایش" شش پنجره مایل به همیشه" به نویسندگی حمیدرضا میرزایی و کارگردانی عبدالرضا شیبانی است. همچنین کارگاه آموزشی "بدن در سایه‌ها" هنرمند یونانی یورگاس نانوریس و کارگاه" اصول و مبانی کارگردانی و بازی دهندگی نمایش عروسکی" با استادی حسن دادشکر در شهر گرگان برگزار می‌شود.

اما در بخش رادیو تئاتر فردا 10 بهمن ماه دو نمایش رادیویی در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می شود. بر همین اساس از ساعت 15 نمایش "آواز در باران" به نویسندگی صدرالدین شجره و کارگردانی محمد تقی سلجوقی از استان سیستان و بلوچستان اجرا می‌شود. همچنین از ساعت 18 نمایش"بن بست هنرمند، پلاک 8" به نویسندگی مالک حدپور سراج و کارگردانی مهدی طهماسبی اجرا می‌شود. آثار بخش رادیو تئاتر به صورت مستقیم از رادیو نمایش برای عموم علاقمندان نیز پخش می شود.

در بخش نمایشنامه خوانی در تالار کنفرانس مجموعه تئاتر شهر؛ دوشنبه 10 بهمن ماه از ساعت 15:30 نمایشنامه "می خشکد پشت دیوار دلم دریا " نوشته مهسا دهقانی پور با کارگردانی ملیکا رضی و از ساعت 17:30 نمایشنامه"دوران خوش بازنشستگی" به نویسندگی و کارگردانی کامران شهلا پور از کرمانشاه، با حضورعلاقمندان خوانش می‌شوند.

در بخش کارگاه های آموزشی، روز دوشنبه کارگاه "ارتباط تنفس و تصور" پاتریک رامیو در پلاتو تماشاخانه سنگلج از ساعت 9 تا 13 و کارگاه "میزان سن، افسانه شخصی اجراگر" رابینسون ساویتسکی نیز در کارگاه نمایش تئاتر شهر از ساعت 9 تا 13 برگزار می شود.

همچنین نمایشگاه عکس نمایش"مرگ و زندگی مارینا آبراموویچ" به کارگردانی رابرت ویلسون با عکاسی امید هاشمی همه روزه از ساعت 16 تا 21 در سالن انتظار تماشاخانه ایرانشهر میزبان علاقمندان است.

در بخش اجرای نمایش‌های آیینی نیز، نمایش"هیکل" نوشته علی ذاکری و کارگردانی حسین محمد حسینی از قشم ساعت 11 در محوطه کاخ گلستان اجرا می‌شود. همچنین در محوطه مجموعه تئاتر شهر از ساعت 16 نمایش"جهان زیر پای آیین ماست" به نویسندگی ایوب رحیمی و کارگردانی مشترک حسن سبحانی و باقر رمضان زاده؛ از ساعت 16:30"هیکل" نوشته علی ذاکری و کارگردانی حسین محمد حسینی از قشم و از ساعت 17 نمایش"خورتاب"به نویسندگی محمدعلی صادقی حسنی و کارگردانی رضا جوشنی از لاهیجان اجرا می‌شوند.