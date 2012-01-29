به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی که صبح امروز یکشنبه در گردهمایی خانواده فوتبال در محل سالن همایش‌های هتل المپیک سخن می‌گفت ضمن بیان این مطلب افزود: مطمئن باشید برگزاری این گردهمایی ارتباطی با انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال ندارد. از آنجایی که ما برگزاری چنین گردهمایی‌هایی با پیشکسوتان ورزش را سرلوحه کارمان قرار داده بودیم پس از برگزاری همایش پیشکسوتان کشتی تصمیم گرفتیم همایش فوتبالی‌ها را هم برگزار کنیم که موضوعیت آن اهمیت به پیشکسوتان است.

وی با بیان اینکه از نقطه نظرات پیشکسوتان و اهالی فوتبال در این گردهمایی استفاده کرده است، گفت: دوستان اشاره کردند که این گردهمایی دیر برگزار شده است اما می‌خواهم به شوخی خدمت‌تان عرض کنم دلیلش این است که من دیر به جمع فوتبالی‌ها پیوستم وگرنه این گردهمایی زودتر برگزار می‌شد!

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه توسعه ورزش، ایجاد نشاط و سرزندگی در جامعه را به دنبال خواهد داشت از خانواده بزرگ فوتبال خواست با ایجاد رفاه و همدلی به رشد و پیشرفت این رشته کمک کنند، چرا که سرزندگی در ورزش نشانه نشاط و سرزندگی یک ملت است.

"امیدوارم همه افتخارآفرینان فوتبال در راه رسیدن به این مهم تلاش کنند"، عباسی با بیان جمله خاطر نشان کرد: ما در وزارت ورزش و جوانان تنها به دنبال توجه و اهمیت دادن به فوتبال نیستیم و به بقیه رشته‌ها نیز توجه ویژه خواهیم داشت. برای ما همه ورزش‌ها و همه پیشکسوتان اهمیت دارند اما باید بپذیریم که اثرگذاری و تاثیر فوتبال در جامعه بسیار بالاست و این احساس مسئولیت را باید در بین مسئولان و همه اهالی فوتبال بیشتر کنند تا با اتحاد و وحدت کارهای بسیار بزرگتری را در این رشته انجام دهیم.

وی با تاکید دوباره بر اینکه این گردهمایی هیچ ارتباطی به انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال ندارد، خاطر نشان کرد: ما با همه نهادهای ذیربط هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم و قطعا انتخابات فدراسیون فوتبال در زمان مقرر برگزار می‌شود. این گردهمایی نیز با موضوعیت پیشکسوتان و افتخاراتی که برای فوتبال ایران کسب کرده‌اند، تشکیل شده است.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه نسبت به آینده امیدوار است، افزود: ما به آینده ورزش ایران حتما امیدواریم و بی‌خیال نیستیم. همه باید با وفاق و همدلی تلاش کنند تا ورزش ایران رو به جلو حرکت کند. ما مخالف ایستایی هستیم و تلاش می‌کنیم که در همه رشته‌ها خصوصا فوتبال رو به جلو حرکت کنیم.

عباسی در ادامه صحبت‌های خود در گردهمایی خانواده فوتبال به اتفاقاتی که سال‌های اخیر در فوتبال افتاده اشاره کرد و از عملکرد کمیته داوران، آکادمی ملی فوتبال و پرداختن به همه رده‌های فوتبال از نقاط قوت فدراسیون یاد و ابراز امیدواری کرد که همه اهالی فوتبال برای اعتلای نام ایران در میادین بین المللی یکدل و متحد شوند.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در دولت آقای احمدی نژاد توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌ها شده است و به اندازه 50 سال گذشته ساخت و ساز ورزشی صورت گرفته است. در شرایط فعلی نیز بسیاری از پروژه‌های نیمه کاره در حال تکمیل شدن هستند که امیدواریم این روند در آینده ادامه داشته باشد.

وزیر ورزش و جوانان افزود: امیدواریم همه خانواده‌ها و جوانان کمک کنند که در آینده شاهد رشد و پیشرفت بیشتر ورزش کشور باشیم. ضمن اینکه می‌توانیم در چنین نشست‌هایی از نقطه نظرات و پیشنهادات همه اهالی فوتبال و بزرگان این رشته برای پیدا کردن راه موفقیت استفاده کنیم.

عباسی در پایان با اشاره به انتخابات فدراسیون فوتبال که در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: قطعا از بین کاندیداهایی که در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت خواهند کرد یک نفر انتخاب خواهد شد. با این شرایط انتظار من این است که هر شخصی انتخاب شد و اکثریت آرا را به دست آورد همه به او کمک کنند تا فوتبال به موفقیت‌های بیشتری دست یابد.