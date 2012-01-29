ادامه مبادلات تجاری ایران و هند/ تحریم تاثیری در اراده ملت ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در دیدار با سفیر هند در زاهدان اظهار داشت: آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی در آینده ای نزدیک دست گدایی به سمت ایران دراز خواهند کرد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه روابط خوب کشور هندوستان و دیگر دوستان خود را از یاد نخواهد برد و این شرکت های آمریکایی و کشورهای اروپایی نیازمند به منابع انرژی ما هستند که در آینده ای نزدیک دست گدایی به سمت جمهوری اسلامی ایران دراز خواهند کرد.

وی افزود: ملت ایران از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تحریم ها آشنا هستند و به این سختی ها عادت دارند و با روابط خوب با کشورهای دوست خود از این مرحله با سرافرازی عبور می کنند و به اهدافشان خواهند رسید.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: نگاه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی در پی رفع مشکلات کشورهای همسایه و خاورمیانه بوده است و امیدواریم که این کشورها حسن نیت ایران را نسبت به خودشان درک کنند و این دیدگاه موجب گسترش روابط و منافع متقابل شود.

وی با تبریک روز ملی استقلال هند گفت: سابقه دوستی و روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور هندوستان بسیار قدیمی و تاریخی است و امروز این روابط در بهترین حالت خود ادامه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت های بالقوه استان سیستان و بلوچستان در زمینه های صنعت، معدن، کشاورزی، شیلات و موقعیت ویژه جغرافیایی استان در مسیر کشورهای خاورمیانه، مشترک المنافع و کشورهای cisافزود: در صورت پیگیری جدی کشور هندوستان در زمینه سرمایه گذاری های دوجانبه، علاقمند به همکاری با آنان هستیم.

سفیر هندوستان در ایران نیز در این جلسه از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشور هندوستان واتباع هندی قدردانی کرد و اظهار داشت: ایران و هند دارای تمدنی کهن هستند که این مهم باعث تحکیم روابط بین دو کشور می شود.

دینکر پرکاش میروا ستاوا گفت: جمهوری اسلامی ایران برای هند یکی از همسایگان مهم محسوب می شود و از این جهت ما بر روابط بین ایران و هند تاکید می کنیم.

وی همچنین از آمادگی کشور هند برای سرمایه گذاری در ایران و همکاری های اقتصادی خبر داد.