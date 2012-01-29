تحریم فروش نفت به اتحادیه اروپا پاسخ دندان شکن به کشورهای متخاصم است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه به این شرح است:
سرانجام پس از چند هفته مذاکره، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تصویب طرح تحریم نفت ایران اقدام خصمانه جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند.
مهلت تقریبا شش ماهه برای شروع تحریمها و اظهارات کاترین اشتون پس از تصویب تحریمها نشان میدهند این طرح به منظور افزایش فشار بر ایران برای توقف غنی سازی و آغاز مذاکرات با گروه 1+5 است لذا پاسخ هوشمندانه و قاطع جمهوری اسلامی ایران تمامی برنامههای طراحی شده در این راستا را بیاثر خواهد کرد.
همانطور که رهبر معظم انقلاب تبیین فرمودند، راهبرد ایران در مقابل تهدیدات دشمنان، تهدید متقابل و شرایط ما همچون شرایط بدر و خیبر است. لذا در مقابل اقدام خصمانه اتحادیه اروپا لازم است که اقدامی متقابل انجام شود.
از آنجا که اقدام اتحادیه اروپا در حوزه اقتصادی است، پاسخ جمهوری اسلامی ایران نیز باید از همین جنس باشد.
در این مقطع که نمایندگان مردم ایران در مجلس شورای اسلامی تصمیم شجاعانه برای به تصویب رساندن طرحی دو فوریتی در جهت تحریم فروش نفت به اتحادیه اروپا گرفتهاند، جنبش دانشجویی حمایت کامل خود را از این اقدام عزتمدارانه اعلام مینماید و از آنها میخواهد با جدیت تمام این طرح را پیگیری نموده و به وعده الهی «ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم» ایمان داشته باشند.
در ادامه نکاتی برای هرچه بهتر شدن این اقدام شجاعانه بیان میشود:
1- آمارهای صادرات نفت خام ایران نشان میدهد حداکثر 18% از نفت صادراتی به مقصد اروپا بارگیری میشود.
حال با یک فرض بدبینانه، در صورتی که برای این مقدار از نفت صادراتی ایران مشتری دیگری وجود نداشته باشد، با این اقدام قیمت نفت افزایش یافته وبخش مهمی از اثر کاهش صادرات با افزایش درامد حاصل از افزایش قیمت جبران خواهد شد.
با توجه به اینکه دیگر مشتریهای نفت خام برای خرید نفت خام ایران اعلام آمادگی کردهاند این محاسبات نشان میدهد قطع صادرات نفت به اروپا نه تنها درآمد نفتی کشور را کاهش نمیدهد بلکه باعث افزایش درآمدهای نفتی دولت خواهد بود.
همچنین شوک حاصل از این اقدام برای اقتصاد بیمار اتحادیه اروپا ضربه سهمگینی خواهد بود.
2- با توجه به اهمیت راهاندازی بورس نفت برای اقتصاد کشور و نقش آن در بیاثر شدن تحریمهای نفتی علیه ایرن ضروری است تا مسوولین وزارت نفت با فروش این بخش از نفت صادراتی کشور از طریق بورس تحریمهای احتمالی آینده با هدف توقف فروش نفت ایران را بیاثر سازند.
با ورود بخش غیر دولتی داخل کشور در بورس نفت و امکان تسویه آن با ریال تحریم های نفتی به فرصت تبدیل می شود.
همچنین با توجه به کشش بازار (بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه) کشورهای اروپایی ناچار خواهند بود از طریق دلالها نسبت به خرید نفت از بورس ایران اقدام نمایند.
همچنین ضروری است امکان خرید نفت با ارزهای دلار و یورو وجود نداشته و مبادلات نفتی تنها با ریال یا ارزهای کشورهای غیر متخاصم امکان پذیر باشد.
نتیجه این اقدام، کاهش تقاضای مبادلاتی دلار و یورو و در نتیجه تضعیف جایگاه دلار و یورو در مبادلات تجاری جهان، و همچنین افزایش هزینه کشورهای اروپایی در تامین انرژی مورد نیاز خواهد بود.
بر این اساس، تحریم نفتی اتحادیه اروپا فرصت تاریخی برای کشور به منظور راه اندازی بورس نفت را مهیا خواهد کرد و ضمن آغاز حرکت حذف ارزهای واسط دلار و یورو در چرخه فروش نفت کشور، تأمین مالی بودجه کشور از ابتدا با ریال و ارزهای مورد نیاز مانند یوان خواهد شد.
در پایان ضروری است تاکید شود که با کشورهایی که در صدد همراهی یا تبعیت از سیاست های خصمانه امریکا باشند، باید رفتار مشابه در دستور کار مسئولین جمهوری اسلامی قرار گیرد.
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