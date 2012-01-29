تحریم فروش نفت به اتحادیه اروپا پاسخ دندان شکن به کشورهای متخاصم است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه به این شرح است:

سرانجام پس از چند هفته مذاکره، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ‏تصویب طرح تحریم نفت ایران اقدام خصمانه جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران ‏آغاز کردند‎.‎

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مهلت تقریبا شش ماهه برای شروع تحریم‌ها و اظهارات کاترین اشتون پس از ‏تصویب تحریم‌ها نشان می‌دهند این طرح به منظور افزایش فشار بر ایران برای توقف ‏غنی سازی و آغاز مذاکرات با گروه 1+5 است لذا پاسخ هوشمندانه و قاطع جمهوری ‏اسلامی ایران تمامی برنامه‌های طراحی شده در این راستا را بی‌اثر خواهد کرد‏‎.‎

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همانطور که رهبر معظم انقلاب تبیین فرمودند، راهبرد ایران در مقابل تهدیدات ‏دشمنان، تهدید متقابل و شرایط ما همچون شرایط بدر و خیبر است. لذا در مقابل اقدام ‏خصمانه اتحادیه اروپا لازم است که اقدامی متقابل انجام شود‏‎.‎

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از آنجا که اقدام اتحادیه اروپا در حوزه اقتصادی است، پاسخ جمهوری اسلامی ایران ‏نیز باید از همین جنس باشد‎.‎

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در این مقطع که نمایندگان مردم ایران در مجلس شورای اسلامی تصمیم شجاعانه ‏برای به تصویب رساندن طرحی دو فوریتی در جهت تحریم فروش نفت به اتحادیه ‏اروپا گرفته‌اند، جنبش دانشجویی حمایت کامل خود را از این اقدام عزت‌مدارانه اعلام ‏می‌نماید و از آنها می‌خواهد با جدیت تمام این طرح را پیگیری نموده و به وعده الهی ‏‏«ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم» ایمان داشته باشند‎.‎

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در ادامه نکاتی برای هرچه بهتر شدن این اقدام شجاعانه بیان می‌شود‎:‎‎ ‎

1- ‎آمارهای صادرات نفت خام ایران نشان می‌دهد حداکثر 18% از نفت صادراتی به ‏مقصد اروپا بارگیری می‌شود‎.‎

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حال با یک فرض بدبینانه، در صورتی که برای این مقدار از نفت صادراتی ایران ‏مشتری دیگری وجود نداشته باشد، با این اقدام قیمت نفت افزایش یافته وبخش مهمی ‏از اثر کاهش صادرات با افزایش در‌امد حاصل از افزایش قیمت جبران خواهد شد‏‎.‎

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با توجه به اینکه دیگر مشتری‌های نفت خام برای خرید نفت خام ایران اعلام آمادگی ‏کرده‌اند این محاسبات نشان می‌دهد قطع صادرات نفت به اروپا نه تنها درآمد نفتی ‏کشور را کاهش نمی‌دهد بلکه باعث افزایش درآمدهای نفتی دولت خواهد بود‏‎.‎

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همچنین شوک حاصل از این اقدام برای اقتصاد بیمار اتحادیه اروپا ضربه سهمگینی ‏خواهد بود‎.‎

2- ‎‎با توجه به اهمیت راه‌اندازی بورس نفت برای اقتصاد کشور و نقش آن در بی‌اثر ‏شدن تحریم‌های نفتی علیه ایرن ضروری است تا مسوولین وزارت نفت با فروش این ‏بخش از نفت صادراتی کشور از طریق بورس تحریم‌های احتمالی آینده با هدف توقف ‏فروش نفت ایران را بی‌اثر سازند‏‎.‎

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با ورود بخش غیر دولتی داخل کشور در بورس نفت و امکان تسویه آن با ریال تحریم ‏های نفتی به فرصت تبدیل می شود‏‎.‎

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همچنین با توجه به کشش بازار (بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه) کشورهای ‏اروپایی ناچار خواهند بود از طریق دلال‌ها نسبت به خرید نفت از بورس ایران اقدام ‏نمایند‎.‎

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همچنین ضروری است امکان خرید نفت با ارزهای دلار و یورو وجود نداشته و ‏مبادلات نفتی تنها با ریال یا ارزهای کشورهای غیر متخاصم امکان پذیر باشد‎.‎

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نتیجه این اقدام، کاهش تقاضای مبادلاتی دلار و یورو و در نتیجه تضعیف جایگاه دلار ‏و یورو در مبادلات تجاری جهان، و همچنین افزایش هزینه کشورهای اروپایی در ‏تامین انرژی مورد نیاز خواهد بود‎.‎

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بر این اساس، تحریم نفتی اتحادیه اروپا فرصت تاریخی برای کشور به منظور راه ‏اندازی بورس نفت را مهیا خواهد کرد و ضمن آغاز حرکت حذف ارزهای واسط ‏دلار و یورو در چرخه فروش نفت کشور، تأمین مالی بودجه کشور از ابتدا با ریال و ‏ارزهای مورد نیاز مانند یوان خواهد شد‎.‎

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در پایان ضروری است تاکید شود که با کشورهایی که در صدد همراهی یا تبعیت از ‏سیاست های خصمانه امریکا باشند، باید رفتار مشابه در دستور کار مسئولین ‏جمهوری اسلامی قرار گیرد‎.‎