تأثیر داستان به زندان افتادن حضرت یوسف(ع) در ادبیات فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "قرآن و هنر داستان" یکشنبه 9 بهمن ماه با توجه به داستان حیله برادران و حسادت آنها و در پی آن به چاه انداختن یوسف(ع) به بررسی تأثیر این داستان در ادبیات فارسی به خصوص شعر رهی معیری می پردازد.

با توضیح آیه 35 سوره مبارکه یوسف این داستان تشریح و آنچه در ادب فارسی متأثر از داستان چاه افکندن یوسف است بیان می شود.



در برنامه "قرآن و هنر داستان" علم تعبیر خواب یوسف در شعر احمد عزیزی و تأویل شعر و خواب در اشعار قیصر امین پور بررسی می شود و مضمون بینایی حضرت یعقوب با پیراهن یوسف در اشعار پروین اعتصامی مورد بحث قرار می گیرد.



برنامه "قرآن و هنر داستان" کاری از گروه قرآن و اندیشه رادیو قرآن است که از ساعت 16:05 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.