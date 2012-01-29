  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

تأثیر داستان به زندان افتادن حضرت یوسف(ع) در ادبیات فارسی

تأثیر داستان به زندان افتادن حضرت یوسف(ع) در ادبیات فارسی

برنامه "قرآن و هنر داستان" رادیو قرآن به بررسی تأثیر داستان به چاه افتادن حضرت یوسف(ع) در ادبیات فارسی می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "قرآن و هنر داستان" یکشنبه 9 بهمن ماه با توجه به داستان حیله برادران و حسادت آنها و در پی آن به چاه انداختن یوسف(ع) به بررسی تأثیر این داستان در ادبیات فارسی به خصوص شعر رهی معیری می پردازد.
 
با توضیح آیه 35 سوره مبارکه یوسف این داستان تشریح و آنچه در ادب فارسی متأثر از داستان چاه افکندن یوسف است بیان می شود.

در برنامه "قرآن و هنر داستان" علم تعبیر خواب یوسف در شعر احمد عزیزی و تأویل شعر و خواب در اشعار قیصر امین پور بررسی می شود  و مضمون  بینایی حضرت یعقوب با پیراهن یوسف در اشعار پروین اعتصامی مورد بحث قرار می گیرد.

برنامه "قرآن و هنر داستان" کاری از گروه قرآن و اندیشه رادیو قرآن است که از ساعت 16:05 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود. 
کد مطلب 1519705

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها