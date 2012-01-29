رشد 97 درصدی عضویت در کتابخانه های عمومی آذرشهر

محمد اسد زاده به خبرنگار مهر گفت: سال قبل 2 هزار و 821 نفر عضو جدید در کتابخانه عمومی شهرستان آذرشهر نام نویسی کرده بودند.
وی تصریح کرد: در 10 ماه گذشته سال جاری 5 هزار و 570 نفر برای عضویت جدید به کتابخانه های مرکز شهرستان و دیگر شهرها و برخی روستاهای دارای کتابخانه عمومی مراجعه کرده اند.
مسئول کتابخانه های عمومی آذرشهر ادامه داد: در سال 90 اعضای فعال کتابخانه های این شهرستان از 4 هزار و 637 نفر به 7 هزار و 595 نفر رسیده است.
اسدزاده مراجعان به کتابخانه عمومی شهرستان آذرشهر برای مطالعه و دریافت کتاب امانتی را در ده ماه گذشته امسال 287 هزار 440 نفر ذکر و خاطر نشان کرد: این تعداد مراجعان در مقایسه با سال قبل بیش از 14 درصد رشد نشان می دهد.
وی افزایش منابع کتب مختلف کتابخانه های عمومی شهرستان آذرشهر را در سال 90 بیش از 8 درصد و کتب به امانت داده شده را بیش از 18 درصد اعلام و یاد آور شد: در حال حاضر حدود 130 هزار جلد کتاب در زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، تاریخی، دینی و مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و سایر بخشها موجود است.
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