رشد 97 درصدی عضویت در کتابخانه های عمومی آذرشهر

محمد اسد زاده به خبرنگار مهر گفت: سال قبل 2 هزار و 821 نفر عضو جدید در کتابخانه عمومی شهرستان آذرشهر نام نویسی کرده بودند.



وی تصریح کرد: در 10 ماه گذشته سال جاری 5 هزار و 570 نفر برای عضویت جدید به کتابخانه های مرکز شهرستان و دیگر شهرها و برخی روستاهای دارای کتابخانه عمومی مراجعه کرده اند.

مسئول کتابخانه های عمومی آذرشهر ادامه داد: در سال 90 اعضای فعال کتابخانه های این شهرستان از 4 هزار و 637 نفر به 7 هزار و 595 نفر رسیده است.



اسدزاده مراجعان به کتابخانه عمومی شهرستان آذرشهر برای مطالعه و دریافت کتاب امانتی را در ده ماه گذشته امسال 287 هزار 440 نفر ذکر و خاطر نشان کرد: این تعداد مراجعان در مقایسه با سال قبل بیش از 14 درصد رشد نشان می دهد.