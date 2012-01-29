  1. استانها
  2. ایلام
۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۳

امیر پوردستان:

دشمن وارد میدان شده اما جرات تحرکی ندارد

دشمن وارد میدان شده اما جرات تحرکی ندارد

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در حال حاضر در شرایط بسیار حساسی قرار داریم و دشمن وارد میدان شده است ولی جرات تکان خوردن ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دکتر احمدرضا پوردستان صبح یکشنبه در یادواره شهدای خلبان هوانیروز در سالن اجتماعات فنی و حرفه‌ای ایران گفت: در حال حاضر ناوهای آمریکایی و انگلیسی که وارد خلیج فارس شده‌اند به دلیل فرهنگ شهادت طلبی در بین نیروهای نظامی کشور اعم از سپاه، ارتش و بسیج جرات تکان خوردن ندارند.

وی گفت: عظمت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و فرهنگ شهادت طلبی است.

پوردستان اظهار داشت: هوانیروز از جمله اولین نهادهایی بوده است که در زمان جنگ وارد میدان عمل شده است و در عملیات‌های مختلف رشادت‌های بسیار عظیمی از خود نشان داده است.

وی ادامه داد: عملیات مرصاد با آن همه برنامه ریزی قوی توسط نیروهای هوانیروز از پای درآمد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش بیان داشت: شهید کشوری و شیرودی با رشادت‌های فراوان خود در زمان جنگ به معرفت واقعی رسیدند و پروانه وار خودشان را در راه حفظ کشور فدا کردند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر موفقیت‌های کشور اعم از فرهنگی، اقتصادی به برکت خون همین شهدایی است که چنین با جانفشانی خود را فدای کشور کردند.

پوردستان عنوان کرد: دشمنان کشور ما به واسطه همین فرهنگ شهادت طلبی می‌دانند که هرگونه تعرض حتی با تجهیزات نظامی کامل هم امکان پذیر نیست.

وی اظهار داشت: سه مولفه مهم آموزش، سلاح و تقویت اعتقادات دینی و مذهبی مردم در دستور کار مسئولان نظامی قرار داد و بر همین اساس تامین نیازهای نیروهای نظامی از جمله بومی کردن تجهیزات از مهمترین این موارد است.

وی تصریح کرد: مردم ایران اطمینان داشته باشند که هرگونه تحرک نظامی دشمنان با پاسخ دندان شکن نیروهای نظامی داده می شود. 

کد مطلب 1519710

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها