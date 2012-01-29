دشمن وارد میدان شده اما جرات تحرکی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دکتر احمدرضا پوردستان صبح یکشنبه در یادواره شهدای خلبان هوانیروز در سالن اجتماعات فنی و حرفه‌ای ایران گفت: در حال حاضر ناوهای آمریکایی و انگلیسی که وارد خلیج فارس شده‌اند به دلیل فرهنگ شهادت طلبی در بین نیروهای نظامی کشور اعم از سپاه، ارتش و بسیج جرات تکان خوردن ندارند.

وی گفت: عظمت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و فرهنگ شهادت طلبی است.

پوردستان اظهار داشت: هوانیروز از جمله اولین نهادهایی بوده است که در زمان جنگ وارد میدان عمل شده است و در عملیات‌های مختلف رشادت‌های بسیار عظیمی از خود نشان داده است.

وی ادامه داد: عملیات مرصاد با آن همه برنامه ریزی قوی توسط نیروهای هوانیروز از پای درآمد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش بیان داشت: شهید کشوری و شیرودی با رشادت‌های فراوان خود در زمان جنگ به معرفت واقعی رسیدند و پروانه وار خودشان را در راه حفظ کشور فدا کردند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر موفقیت‌های کشور اعم از فرهنگی، اقتصادی به برکت خون همین شهدایی است که چنین با جانفشانی خود را فدای کشور کردند.

پوردستان عنوان کرد: دشمنان کشور ما به واسطه همین فرهنگ شهادت طلبی می‌دانند که هرگونه تعرض حتی با تجهیزات نظامی کامل هم امکان پذیر نیست.

وی اظهار داشت: سه مولفه مهم آموزش، سلاح و تقویت اعتقادات دینی و مذهبی مردم در دستور کار مسئولان نظامی قرار داد و بر همین اساس تامین نیازهای نیروهای نظامی از جمله بومی کردن تجهیزات از مهمترین این موارد است.

وی تصریح کرد: مردم ایران اطمینان داشته باشند که هرگونه تحرک نظامی دشمنان با پاسخ دندان شکن نیروهای نظامی داده می شود.