نمایش هفت فیلم کوتاه در سینما آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، هفت فیلم کوتاه با نام های" اینجا تاریک است" ساخته علیرضا نسایی، "تجربه مردن من در شبی سرد و طولانی" به کارگردانی مریم داودی، "هوره" ساخته افشین عامریان،" همسایه"به کارگردانی پیروز کرمی در بخش اول این سانس نمایش داده می شود.

"دوما" ساخته سجاد ایمانی،" چای ساز" به کارگردانی نواب محمدی، "قوجا" ساخته سیدرضا موسوی در بخش دوم از این سانس به نمایش درخواهد آمد.

لازم به ذکر است به دلیل همزمانی نمایش فیلم های کوتاه با نمایش فیلم های سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر، دوشنبه 17 بهمن این برنامه برگزار نخواهد شد.