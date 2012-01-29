فرماندهان و بسیجیان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) به امام راحل ادای احترام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندهان و بسیجیان سپاه حضرت سیدالشهدا استان تهران صبح یکشنبه در آستانه سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره امام راحل را گرامی داشتند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: دهه فجر، دهه پیروزی اسلام بر کفر جهانی است و امام راحل با اتکا به قدرت لایزال الهی و با توسل به پشتیبانی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و مردم، انقلاب شکوهمند را به پیروزی رساند

حجت الاسلام نعمت الله فخری وجود با صلابت و محکم امام راحل و هوشیاری و پیروی صادقانه ملت از امام راحل را دو شاخصه بزرگ انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: امام راحل توانستند در مقابل همه هجمه های دشمنان اسلام و قرآن مقاومت کند و پیروز شوند.

وی بیان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند "امام راحل مانند حضرت ابراهیم خلیل در مقابل همه ظالمان ایستاد و هیچ ابایی از هیچ قدرتی نداشت".

فخری افزود: در حال حاضر بیداری اسلامی که در دنیا ایجاد شده به واسطه همان بیداری بود که در سال 57 در ایران اتفاق افتاد.

وی بیان داشت: اگر اکنون می بینیم مردم در کشورهای اسلامی به میدان آمده اند به واسطه همان بیداری است که امام عظیم الشأن برای جهان اسلام به ارمغان آورد و نتیجه آن بیداری مردم در اروپا و غرب است.