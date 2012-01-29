مسابقه کتابخوانی شبستان در مساجد تربت حیدریه برگزار می شود

حجت الاسلام محمد رضا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مسابقه کتابخوانی با موضوع "مهارت، نظم و انضباط" در بین کتابخانه های شبستان شهرستان توزیع شد.

وی افزود: این مسابقه با هدف بالابردن سطح فرهنگ مطالعه در بین کتابخانه ها روستایی تربت حیدریه و شهرهای تحت پوشش این اداره برگزار می شود.

وی افزود: به سه نفر از برگزیدگان هر مسجد جوایزی به رسم یاد بود اهداء خواهد شد.

اجرای موفق گفتمانهای دینی در تربت حیدریه

رئیس تبلیغات اسلامی تربت حیدریه گفت: اجرای گفتمانهای دینی در مساجد، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و هیئات مذهبی تربت حیدریه مورد توجه مخاطبان بوده است.

حجت الاسلام رحمانی افزود: طرح گفتمان های دینی جوان با هدف پاسخگویی به شبهات دینی در مدارس، دانشگاهها و مساجد این شهرستان برگزار می شود و طبق ارزشیابی به عملآمده از اساتید و مخاطبان سطح گفتمان ها خوب بوده و مورد استقبال شرکت کننده قرار گرفته است.

وی گفتمان های دینی در این دوره تخصصی واز اساتید مجرب استفاده شده که با موضوعات اختصاصی ویژه سنین مختلف برگزار می شود.

آموزش قرآن کریم در موسسات قرآنی تربت حیدریه

وی ادامه داد: با فرا رسیدن فصل زمستان، آموزش کلاس روخوانی سطح یک در موسسات وخانه های قرآن تربت حیدریه برگزار می شود.

وی افزود: آموزش روخوانی قرآن کریم با مربیگری مربیان آموزش دیده دوره های تربیت معلم در موسسات قرآنی تربت حیدریه برگزار می شود.

رحمانی بیان کرد: این دوره آموزشی ویژه دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع تحصیلی دبستان، راهنمایی و دبیرستان در موسسات قرآن مصباح، عترت، نورالرضا، امام زمان، اسوه، اندیشه و صراط نور تشکیل شده است.

شبستان اندیشه در تربت حیدریه توزیع شد

وی همچنین از توزیع کتاب شبستان اندیشه در این شهرستان خبر داد و افزود: شبستان اندیشه "کتاب تبلیغ دین" در اختیار روحانیون و مبلغین این شهرستان و شهرهای تحت پوشش این اداره قرار می گیرد.

حجت الاسلام رحمانی افزود: در این کتاب مطالبی در خصوص روش سخنرانی، روش تهیه منبر کامل، نمونه فیش سخنرانی، چند روضه در هوای ماه ربیع الاول، کارگزار صالح، وحدت دنیای اسلام، راه بر اساسی انقلاب اسلامی، سیره کوتاه در علم رجال به چاپ رسیده است.