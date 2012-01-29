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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

دو هزار میانه ای عازم مناطق جنگی می شوند

دو هزار میانه ای عازم مناطق جنگی می شوند

میانه - خبرگزاری مهر: فرماندار میانه گفت: امسال دو هزار و 53 نفر از اهالی این شهرستان در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق جنگی کشور می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، تقی خلفاپور در جلسه هماهنگی کاروان راهیان نور شهرستان میانه گفت: دیدار از مناطق جنگی یکی از مهمترین امور فرهنگی و تاثیرگذار در برابر جنگ نرم دشمن است.
 
وی همچنین اضافه کرد: نسل جوان امروز باید از جبهه و جنگ حق علیه باطل دیدار و به مظلومیت ایثارگران و شهدای اسلام پی ببرد.
خلفاپور با اشاره به وضعیت کشورهای منطقه افزود: امسال وضعیت با سالهای گذشته متفاوت است و بنابراین باید در برنامه ریزیهای خودمان دقت و جدیت بیشتری به خرج دهیم از جمله در اعزام کاروان راهیان نور چرا که این کار از امور فرهنگی و تاثیر گذار در جامعه خصوصا در بین قشر جوان به شمار می رود.
 
همچنین قهرمان باقری، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری میانه گفت: هیچ کاری بالاتر از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیست لذا بر تمامی عزیزانی که کار فرهنگی انجام می دهند و مسئولیتی بر عهده دارند وظیفه است تا به سه موضوع یادواره شهدای زینبیه و ثارالله، دهه فجر و کاروان راهیان نور که مرتبط با ایثار و شهادت است، توجه ویژه داشته باشند.
کد مطلب 1519715

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