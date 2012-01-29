دو هزار میانه ای عازم مناطق جنگی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تقی خلفاپور در جلسه هماهنگی کاروان راهیان نور شهرستان میانه گفت: دیدار از مناطق جنگی یکی از مهمترین امور فرهنگی و تاثیرگذار در برابر جنگ نرم دشمن است.
وی همچنین اضافه کرد: نسل جوان امروز باید از جبهه و جنگ حق علیه باطل دیدار و به مظلومیت ایثارگران و شهدای اسلام پی ببرد.
خلفاپور با اشاره به وضعیت کشورهای منطقه افزود: امسال وضعیت با سالهای گذشته متفاوت است و بنابراین باید در برنامه ریزیهای خودمان دقت و جدیت بیشتری به خرج دهیم از جمله در اعزام کاروان راهیان نور چرا که این کار از امور فرهنگی و تاثیر گذار در جامعه خصوصا در بین قشر جوان به شمار می رود.
همچنین قهرمان باقری، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری میانه گفت: هیچ کاری بالاتر از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیست لذا بر تمامی عزیزانی که کار فرهنگی انجام می دهند و مسئولیتی بر عهده دارند وظیفه است تا به سه موضوع یادواره شهدای زینبیه و ثارالله، دهه فجر و کاروان راهیان نور که مرتبط با ایثار و شهادت است، توجه ویژه داشته باشند.
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