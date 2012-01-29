ایجاد بازارهای جدید میوه در محلات ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عصمت پرست روز یکشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری افزود: توزیع مویرگی و ایجاد بازارهای جدید میوه در محلات، توسعه باغات گل محمدی، توسعه گردشگری در شهر از جمله اهداف شهرداری بوده که در این صورت به رشد و توسعه اقتصادی شهر کمک می شود.

وی به پتاسیلها و ظرفیتهای موجود این شهر از لحاظ تولید محصولات باغی و کشاورزی و سایر محصولات کشاورزی، بیان داشت: با توجه به تحریمها از جانب ابرقدرتهای جهان مبنی بر فشارهای وارده به ایران، باید با تقویت بنیه تولیدات داخلی به خود کفایی و استقلال دست یافته تا هویت خود را به خاطر تحریمهای کذایی از دست ندهیم.

شهردار ارومیه اظهار داشت: نمایشگاه گل و گیاه، صنایع جنبی و نهالستان کشت هیدروپونیک در محله حاجی پیرلو در این راستا ایجاد شد که با تعامل و همکاریهای مشترک بین شهرداری و سایر ارگانها می توان با تولید گل و گیاه و میوه ضمن تامین مایحتاج داخلی، میزان صادرات غیر نفتی را افزایش داد.

افتتاح چهار پارک محله ای در ارومیه

عصمت پرست در ادامه از افتتاح 5 پار ک محله ای همزمان با آغاز دهه فجر خبر داد و گفت: پارکهای دانشجو، ملت، کودک و ساعت و دو کتابخانه محله ای همزمان با آغاز ایام الله دهه مبارک فجربه همراه سایر پروژه های عمرانی - خدماتی افتتاح می شوند.

وی از آغاز بهره برداری از پلهای عابر پیاده برقی در دهه مبارک فجر خبر داد و افزود: به دلیل برق موقت این پله ها بهره برداری نمی شد، که مقرر شده به مناسبت دهه فجر بهره برداری از آنها با برق موقت آغاز شود.