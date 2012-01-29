به گزارش خبرنگار مهر از نوارغزه، حملات توپخانه ای شب گذشته بیشتر در مناطق شرق غزه و منطقه "الشجاعیه" متمرکز بود. شاهدان عینی اعلام کردند که یگان توپخانه ای رژیم صهیونیستی چهار گلوله توپ به سوی نوار غزه پرتاب کرده که البته تلفات جانی در برنداشته اما خسارات مادی برجا گذاشته است.

بنابراین گزارش پس از این حمله ناآرامی و تنش در مناطق شرقی نوار غزه حکمفرما شد. البته مقاومت فلسطین این حمله را بی پاسخ نگذاشت و برج دیدبانی ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی با خان یونس (جنوب نوار غزه) را مورد هدف قرار داد.

منابع آگاه پس از این حمله در گفتگو با خبرنگار مهر در نوارغزه اعلام کردند: موشکی از نوع 107 میلی متری به طور مستقیم به برج دیدبانی "احراش کیسویم" در جنوب نوار غزه برخورد کرد.

از سوی دیگر، مقاومت فلسطین اخیرا مناطق غربی صحرای نقب را هدف قرار داد که طرف صهیونیستی وقوع این حمله را تایید کرد.