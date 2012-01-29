افتتاح 43 پروژه در میانه به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، تقی خلفاپور در جمع خبرنگاران گفت: در دهه فجر امسال تعداد 30 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 236 میلیارد ریال و 2 طرح کشاورزی با اعتبار 30 میلیارد ریالی و 11 پروژه دهیاری با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 455 میلیون ریال در میانه به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه گازرسانی به روستاهای بخش کاغذکنان، کندوان و مرکزی، آب شرب 5 روستا در بخش مرکزی، برق رسانی به روستای اکبرآباد، مدرسه 12 کلاسه عفاف، 4 باب سالن ورزشی، طرح هادی روستایی، سد یالقوزآغاج، بهسازی و آسفالت راههای روستایی و... را از طرحهای دهه فجر امسال عنوان کرد.

خلفاپور در پایان افتتاح دو طرح بخش خصوصی سردخانه و پرورش تولید قارچ را از دیگر طرحهای مورد افتتاح در ایام دهه فجر خواند.