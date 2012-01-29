بیداری اسلامی واکنش مسلمانان منطقه به چند قرن استعمار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی، صبح امروز یکشنبه در نخستین همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد اعلام کرد: با توجه به نقش محوری جوانان در شکل گیری جنبش بیداری اسلامی و تأثیرات متعاقب آن ها در این جنبش، تصمیم گرفته شد جمع کثیری از جوانان فعال کشورهای جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی دعوت شوند تا ابعاد مختلف این جنبش و حرکت آن مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور، طی این اجلاس، ابعاد مختلف جنبش، آسیب شناسی جنبش و رویکردهای غرب در مقابل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

مشاور بین المللی مقام معظم رهبری با اشاره به این که جنبش های بیداری اسلامی در منطقه سابقه ای طولانی دارد و قریب به 150 سال است که آغاز شده بیداری اسلامی را واکنش مسلمانان منطقه به قرن ها استعمار این ملتها توسط کشورهای استعمارگر دانست.

دبیرکل اجلاس جوانان و بیداری اسلامی همچنین، ضد استبدادی بودن، مسالمت آمیز بودن، استقلال طلبی و محوریت جوانان را از ویژگی های مهم این جنبش برشمرد.

ولایتی در ادامه افزود: هر یک از این ویژگی ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نمی توان به تنهایی یکی از آن ها را مورد توجه قرار داد.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی این حرکت را بیانگر ظهور نیروی نوینی در عرصه ی سیاست کشورهای عربی عنوان کرد و گفت: در واقع جنبش های جدید، خواستار کاهش اقتدار فزاینده و کنترل قدرت حاکمیت هستند و بر همین اساس ضد استبدادی بودن از ویژگی های مهم آن هاست.

ولایتی همچنین تأکید کرد: هویت اسلامی جنبش های اخیر از دیگر ویژگی های مهم آن ها بوده و پیروزی احزاب اسلام گرا در تونس و مصر نشانگر حفظ هویت اسلامی در این جنبش هاست.

وی در ادامه گفت:حضور جوانان در شبکه های اجتماعی و افزایش آگاهی آن ها از یک سو و پیگیری مطالبات آنان از دستگاه های حکومتی از سوی دیگر از جمله مواردی است که باعث شده جوانان نقش محوری در این جنبش ها داشته باشند.

ولایتی همچنین مهم ترین چالش های پیش روی کشورهای عربی را ظهور گروه های انقلابی جدید و تعارض ایدئولوژی های سیاسی گروه ها و احزاب مختلف برشمرد و در ادامه تاکید کرد: مداخله ی سیاسی بازیگران خارجی به خصوص غربی ها از دیگر چالش های مهم پیش روی جنبش بیداری اسلامی است.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در پایان گفت: دنیای غرب با تلاش های رسانه ای و اقدامات عملی خود در صدد است تا با محدود کردن جنبش های مردمی منطقه آن را به حرکتی سطحی تنزل دهد و از مسیر اصلی خود منحرف کند.

