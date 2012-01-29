زیباترین تصاویر نجومی هفته/ مرمر آبی و منحنی های نمکین کویر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشنال جغرافی در زیباترین تصاویر نجومی این هفته خود تازه ترین عکس از "مرمر آبی"، جدیدترین پریشان حالی خورشید، شنهای مریخ و منحنی های نمکین کویر ایران را برگزیده است.

طره های خورشیدی

سازمان ملی اقیانوس شناسی و اتمسفری آمریکا روز 23 ژانویه اخطار داد که شعله ای خورشیدی از دسته شعله های M 8.7 از سطح خورشید فوران کرده است. در پی آن رصدخانه دینامیک خورشیدی موفق شد شعله عظیم فرابنفشی را در حال فوران از خورشید به ثبت برساند.

این توفان خورشیدی توسط رصدخانه سوهو و ماهواره های استریو نیز رصد شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از این رصدگرهای خورشیدی، انفجاری از ذرات به شدت پر انرژی که به فوران تاج خورشیدی شهرت دارند، با سرعتی برابر دو هزار و 240 کیلومتر بر ثانیه در حال حرکت به سوی زمین بود.

مرمر آبی 2012

ماهواره Suomi NPP ناسا در 4 ژانویه 2012 تازه ترین عکس "مرمر آبی" (Blu Marble) را به دست آورد. این چشم انداز منحصربفرد به خانه با وضوح تصویر در حدود 1.6 کیلومتر (1 مایل) در پیکسل گرفته شده است. این ماهواره با کمک دستگاه VIIRS (تصویرگر رادیومتری مادون قرمز/ مرئی) توانسته است این عکس جدید را تهیه کند.

ناسا عکسبرداری از "مرمر آبی" را از سال 1972 و از زمانی آغاز کرد که فضانوردان فضاپیمای آپولو از فاصله حدود 45 هزار و 62 کیلومتری تصویری از زمین تهیه کردند که شبیه به یک "مرمر کروی شکل آبی رنگ" بود. از آن زمان به بعد، آژانس فضایی آمریکا تصمیم گرفت هر سال تصاویر ویژه ای از "مرمر آبی" تهیه کند.

شنهای مریخ

ریگزارهای مواج، اشکال زیبایی را در بافت منطقه Noachis Terra واقع در جنوب مریخ ایجاد کرده اند. این تصویر رنگ نگاری شده را به تازگی مدارگرد Mars Reconnaissance ناسا گرفته است.

گستردگی و اشکال ریگزارهای سیاره سرخ به تغییراتی که در جهت و شدت باد ایجاد می شود وابسته اند. بنابراین، تصاویری از این دست می توانند به دانشمندان در مطالعه فرایندهای ژئولوژیکی رو به پیشرفتی که در سطح مریخ رخ می دهند کمک کنند.

تاج ماه

هاله های رنگارنگی اطراف ماه کامل در منطقه "بورگو اسپرینگز" در کالیفرنیا را احاطه کرده اند و اجازه داده اند تا این تصویر زیبا از تاج ماه گرفته شود.

این حلقه های کمرنگ که نتیجه یک اثر اپتیکی هستند زمانی ایجاد می شوند که نور ماه با توده های ابر و بلورهای یخ در ارتفاعات بالا فعل و انفعال می کنند.

منحنی های نمکی

ریگزارهای شنی که از شمال بیابان نمکی (دشت کویر) ایران می گذرند در این عکس جدید ماهواره Ikonos-2 خودنمایی می کنند.

این منطقه کم آب ایران میزبان دریاچه های کم عمق و باتلاقهای نمکی است. اما دمای بالای این منطقه در تابستانهای سوزان موجب افزایش سرعت تبخیر می شود و به همین دلیل نمکها در بخشی از این بیابان به صورت شوره زارهای سفت نمایان شوند.

کهکشانهای خیلی خیلی دور

قطرات قرمز در یک زمینه تاریک کیهانی از کهکشانهای بسیار دور، روند شدید شکل گیری ستارگان را نشان می دهند. در این تصویر ترکیبی که توسط تلسکوپ APEX رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی گرفته شده است کهکشانهایی دیده می شوند که در فاصله 3 میلیارد سال نوری از زمین واقع شده اند.

گودال بادبزنی

در این عکس جدید مدارگرد Mars Reconnaissance ، رسوباتی که به شکل بادبزن هستند کف این گودال مریخ را آراسته اند.

این شکل بادبزنی قدیمی شباهت بسیاری به دلتاهای مدرن زمین دارند. این دلتا همانند دلتای نیل در مصر زمانی شکل می گیرند که آب در یک کانال به داخل یک حوزه آبی بزرگتر وارد می شود.



