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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

در آستانه دهه فجر/

برنامه های موسسات قرآنی سمنان تشریح شد

برنامه های موسسات قرآنی سمنان تشریح شد

سمنان-خبرگزاری مهر: کارشناس علوم قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان برنامه های موسسات قرآنی این شهر به مناسبت دهه فجر را تشریح کرد.

سید حسین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، معرفی و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان، تبیین نقش ولایت فقیه و جایگاه آن در نظام اسلامی را از اهداف موسسات قرآنی شهرستان سمنان در دهه فجر بیان کرد.

وی تصریح کرد: برنامه های موسسات قرآنی امسال متنوع و در جهت اهداف نظام و آرمان های نظام اسلامی و به منظور ترویج ارزش های اهل بیت(ع) ترسیم شده است.

طباطبایی با بیان اینکه  دهه فجر انقلاب اسلامی امسال با اعیاد و وفیات ائمه اطهار(ع) تقارن دارد اظهار داشت: برنامه های موسسات قرآنی سمنان همسو با این مناسبت ها برگزار شود.

کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان گفت: برگزاری دومین مرحله سنجش معلومات  قرآنی مربیان موسسات، برگزاری مسابقه قرائت قرآن کریم و مسابقه فرهنگی با موضوع انقلاب اسلامی و ولایت فقیه، مسابقه نقاشی ویژه خردسالان با موضوع انقلاب، گفتمان دینی و  شرکت در مراسم های  ایام دهه فجر و راهپیمایی 22 بهمن از جمله برنامه های این موسسات است.

وی در پایان، موسسه قرآنی باب الحوائج(ع) سمنان را با داشتن 150 عضو ثابت و فعال از موسسات بسیار فعال شهرستان در زمینه برگزاری دوره های تخصصی قرآن کریم معرفی کرد.

کد مطلب 1519727

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