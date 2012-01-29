به گزارش خبرنگار مهر، جواد تاراسی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: یکی از وظایف اصلی سازمان جهادکشاورزی و منابع طبیعی توسعه سطح مراتع و جنگلها در سطح استان است که خوشبختانه با برنامهریزی، این مهم تا حد خوبی انجام شده است.
وی افزود: تا پایان سال 84، در استان زنجان 61 هزار هکتار جنگلکاری صورت گرفته بود که این رقم با تلاش کارشناسان به 97 هزار هکتار رسیده است که در مقایسه با سالهای گذشته 36 هزار هکتار افزایش داشته است.
تاراسی ، با اشاره به اینکه 11 هزار هکتار از جنگلها مربوط به درختان سریعالرشد است افزود: البته در سه سال گذشته این رقم به 18 هزار هکتار رسیده است که 7 هزار هکتار رشد را نشان میدهد.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه مدیریت مراتع و بیشهزارها نیز از دیگر وظایف سازمان جهادکشاورزی محسوب می شود افزود: در سالجاری با اقدامات انجام شده در ادارهکل منابع طبیعی استان در 1500 هکتار از اراضی عملیات مدیریت اراضی انجام شده است که این موضوع شامل کپهکاری، بذرپاشی و ایجاد آبشخور است.
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