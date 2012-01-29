وحدت امت اسلامی یکی از دغدغه های اندیشمندان جهان اسلام است

حجت الاسلام آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت گفت: هفته وحدت برای مسلمین جهان، به خصوص استان کرمانشاه فرصت مغتنمی برای نزدیکی و تعامل بیشتر شهروندان کرمانشاهی با یکدیگر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه به دلیل تنوع بالای دینی و فرهنگی نیاز بیشتری به رشد و توسعه و وحدت دارد و با توجه به این مهم، خوشبختانه از این نظر دارای وحدتی مثال زدنی در بین استانهای کشور است.

حجت الاسلام آفتابی با اشاره به اینکه در ایران اسلامی همه برابر و برادرند، گفت: این اتحاد و همدلی برادران دینی در 8 سال دفاع مقدس نمود دینی پیدا کرد و هر ایرانی در قالب هر دین و مذهبی که داشت برای دفاع از این آب و خاک اسلحه برداشت و سینه خود را در مقابل دشمنان ایران اسلامی ستبر کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: وحدت امت اسلامی یکی از دغدغه ها و تفکرات اندیشمندان جهان اسلام همانند سید جمال الدین اسدآبادی و امام خمینی (ره) بوده است و این بزرگواران اتحاد و وحدت مسلمانان را دیواری محکم رکنی رکین در مقابل نفوذ دشمن تعریف می کردند.

حجت الاسلام آفتابی گفت: اختلاف بین سنی و شیعه یکی از برنامه های دشمنان است و با تحریک برخی از عوامل ساده لوح می خواهند این برادران دینی را مقابل یکدیگر قرار دهند.

وی افزود: مسلمان جهان، به خصوص مردم مومن و انقلابی ایران هیچگاه فریب این تبلیغات سو را نخورده و نخواهند خورد و برادری و اتحاد را تنها راه و مسیر تعالی اسلام می دانند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان گفت: در حال حاضر حفظ وحدت یکی از اصول اسلامی و نیازهای امروزی مسلمانان جهان است و باید با تمسک به پیامبر اکرم (ص) روز به روز صفوف مسلمانان را مستحکم تر کنیم.