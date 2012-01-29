108 پروژه در چهار محال و بختیاری طی دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: پروژه های متعددی در دهه فجر سال جاری افتتاح و کلنگزنی می شود.

وی با بیان اینکه 108 پروژه در حوزه های مختلف در این استان افتتاح و کلن زنی می شود، بیان داشت: از 108 پروژه، هفت پروژه آن کلنگ زنی و مابقی افتتاح می شود.

عنابستانی تصریح کرد: 54،5 میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه هاست.

وی در جواب سئوال خبرنگاری مبنی بر وضعیت اشتغال در این استان، اظهار داشت: در طول سال جاری 35 هزار فرصت شغلی جدید به وجود آمده و دولت بر این استان را تکلیف کرده که 28 هزار و 100 شغل را ایجاد کند.

عنابستانی ادامه داد: در سال جاری 30 هزار شغل جدید ایجاد شده و این رقم بالاتر از تکلیفی است که دولت به عهده این استان گذاشته است.

وی اذعان داشت: رقم بیکاری در نیمه اول سال جاری در این استان 11،5 بوده و آمار سه ماهه اول نیمه دوم سال جاری تا کنون مشخص نشده است.

بیکاری تحصیل کرده ها در چهارمحال و بختیاری بیشتر است

استاندار چهار محال و بختیاری گفت: بیکاری در بین جوانان و تحصیل کرده ها بالاتر است.

وی با بیان اینکه شغل برای تحصیل کرده ها نیز در این استان وجود دارد، تاکید کرد: درآمد کم و عدم ارتباط شغل با رشته تحصیلی و بلی علاقگی تحصیل کرده ها از عوامل بیکاری این عده است.

وی با اشاره به اینکه باید تلاش کرد که تا پایان برنامه پنجم ، 55 هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد کرد، عنوان کرد: طی یک سال 30 هزار فرصت شغلی ایجاد شده و تا پایان برنامه پنجم رقم بیکاری را باید به شش درصد برسانیم.

ایران همچنان در تحریمها سرافراز پیش می رود

استاندار چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه ایران در دو سال اخیر در بحث تحریمها سرافراز پیش می رودٰ، عنوان کرد: در شرایط تحریم بزرگترین طرح اجرای هدفمند کردن یارانه ها است.

وی ادامه داد: شرایط کشور در تحریمها رو به جلو است و جریان بیداری اسلامی دشمنان را به منجلاب غرق می کشاند.

مشارکت مردم در انتخابات دشمن شکن خواهد بود

عنابستانی با اشاره به اینکه انتخابات فرصت خوبی برای حضور و مشارکت مردم خواهد بود، اذعان داشت: حضور و مشارکت مردم در انتخابات، همنوایی برای انقلاب است.

وی با بیان اینکه در انتخابات نظارت، بازرسی، امنیت و.. همه طراحی خود را در بحث انتخابات انجام داده اند، بیان داشت: ما باید تلاش کنیم انتخابات سالم و پاکی را در استان داشته باشیم.

عنابستانی ادامه داد: فضای انتخابات در این استان فضای با نشاط انتخاباتی است و سلامت انتخابات در این استان مورد هدف ماست.