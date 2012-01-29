ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تداوم آن مرهون تلاش‌ها و خدمات گسترده و شایسته حضرت امام خمینی (ره) و حضور پرشور و بانشاط مردم در صحنه، جانفشانی‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان در عرصه‌های گوناگون بوده است.



وی با اشاره به برنامه‌های دهه فجر آموزش و پرورش افزود: کمیته بزرگداشت دهه فجر در مناطق مختلف آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.



وی ادامه داد: در این کمیته مدیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس کمیته محسوب می‌شود و معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش به عنوان جانشین شناخته می‌شود.



معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت: کار‌شناس مسئول یا کار‌شناس فرهنگی هنری آموزش و پرورش در این کمیته به عنوان دبیر کمیته، معاون پشتیبانی اداره به عنوان عضو کمیته و معاون آموزشی اداره یا نماینده تام الاختیار او به عنوان عضو کمیته محسوب می‌شود.



وی بیان کرد: لازم است کمیته از سایر بخش‌های اداری نیز افرادی را جهت همکاری دعوت کند.



کمیته بزرگداشت دهه فجر در مدارس تشکیل می‌شود



وی با اشاره به تشکیل کمیته بزرگداشت دهه فجر در مدارس افزود: در این کمیته مدیر مدرسه به عنوان رئیس کمیته محسوب می‌شود.



حمزه‌ای ادامه داد: معاون پرورشی یا مربی پرورشی در مدارس به عنوان دبیر کمیته شناخته می‌شود.



وی بیان کرد: معاون آموزشی، نماینده معلمان، رئیس انجمن اولیا و مربیان و نمایندگان تشکل های دانش آموزی به عنوان عضو کمیته محسوب می‌شوند.