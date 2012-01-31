حسین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: خصوصی سازی به معنای اصلاح مدیریت منابع مالی و انسانی است.

وی ادامه داد: مجموعه اتاق های بازرگانی خواهان تعامل سازنده با مسوولان سازمان ها و نهادهای دولتی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی است.



وی افزود: با وجود تحریم های بین المللی، نوسانات ارزی و مشکلات گوناگون در تامین مواد اولیه، مدیران واحدهای اقتصادی همزمان باید نگران زیر ساخت های اولیه برای تولید محصولشان باشند.



طوسی با اشاره به سیاست های اجرائی اصل 44 قانون اساسی و تشکیل شرکت های غیر حاکمیتی در امر خدمت رسانی به فعالان اقتصادی افزود: خصوصی سازی به معنای تغییرمالکیت نیست؛ بلکه اصلاح مدیریت منابع مالی و انسانی است و از طریق مدیریت صحیح و کارآمد می توان در جذب سرمایه گذار موفق بود.



آب برخی از شهرک های صنعتی دارای املاح زیاد و سختی بسیار بالایی است



رئیس اتاق البرز با اشاره به نقش بسیار مهم آب در بخش صنعت اظهار داشت: آب برخی از شهرک های صنعتی دارای املاح زیاد و سختی بسیار بالایی است، به همین علت به ماشین ها و سیستم های خنک کننده آسیب می رساند.



طوسی افزود: برای تصفیه پساب و فاضلاب موجود در شهرک ها باید تصفیه خانه هایی را احداث کرد تا از صرف هزینه از سوی واحدهای تولیدی که به طور مستقیم اقدام به ساخت تصفیه خانه می کنند، جلوگیری شود.



رئیس اتاق البرز یکی از بندهای قانون بهبود فضای کسب و کار را چگونگی عقد قرارداد واحدهای تولیدی و صنعتی با شرکت های آب و فاضلاب، برق و گاز دانست و اضافه کرد: اگر به علت قطعی و عدم سرویس دهی مناسب از سوی سازمان های مربوط خسارتی به تولیدکننده وارد شود، باید کلیه حق و حقوق قانونی واحد صنعتی پرداخته و قراردادهای یک سویه که به ضرر تولیدکننده منعقد شده فسخ شود.