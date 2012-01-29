به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، سلیم رید مسلمان 24 ساله از شهری نزدیک هامبورگ اظهار داشت: بسیاری از برادران و خواهران مسلمان نسبت به این امر اعتراض دارند که نمی توانند از خدمات متعارف استفاده کنند چرا که بسیاری برایشان مسئله اختلاط زن و مرد در یک وسیله نقلیه مهم است.

رید پس از تجربه نزدیکان خود و اعتراض آنها نسبت به این مسئله ایده ارائه این خدمات را به جامعه مسلمان آلمان اجرایی کرد. در سال 1996 والدین آنها که اصالتا عراقی هستند برای رسیدن به مقصد خود از تاکسی استفاده کردند که راننده آن از مسلمانان بیزار بود و تمام طول راه به انتقاد از آنها پرداخت و یکسره به روسری مادر رید اشاره داشت و تصور می کرد که این زن و مرد زبان آلمانی نمی دانند.

پایگاه اینترنتی ارائه خدمات مسافربری شهری به جامعه مسلمان آلمان در سال 2011 راه اندازی شد و چون سایر شرکتهای آلمانی در این عرصه کار می کند و کسانی که مایل به فعالیت در این زمینه هستند سن، جنسیت و این که چند نفر مسافر را می توانند با وسیله نقلیه خود جا به جا کنند را اعلام می کنند، مسافران نیز با راننده تماس گرفته و ازخدمات وی استفاده خواهد کرد.

مسلمانان آلمان بین 8/3 تا 3/4 میلیون نفر هستند که این تعداد 5 درصد از جمعیت 82 میلیونی آلمان را تشکیل داده اند.

آلمانها اخیرا نسبت به حضور مسلمانان در کشور خود رویکرد خصومت آمیزی را در پیش گرفته اند و این امر با بحث درباره مهاجرت مسلمانان به این کشور آغاز شده است.

تحقیقات اخیر دانشگاه مانستر نشان می دهد که آلمانی ها بیش از سایر همسایگان اروپایی خود نگرش منفی نسبت به مسلمانان دارند.

این وب سایت که از سال گذشته فعالیت می کند با انتقادهایی چون ایجاد یک جامعه موازی برای مسلمانان آلمان رو به رو شده است، اما سلیم رید این اتهام ها را تکذیب و اظهار داشته که غیر مسلمانان نیز می توانند از این خدمات استفاده کنند و حتی رانندگان غیر مسلمان که علاقمند به شناخت اسلام هستند نیز می توانند در این عرصه فعالیت کنند.

وی تأکید کرد: افرادی که به دنبال گفتگوی حقیقی هستند می توانند از تاکسی مسلمانان آلمان استفاده کنند.

در سال 2009 رئیس سابق بانک مرکزی آلمان مهاجران مسلمان را عامل کم هوشی جامعه دانست و چندی پس از آن صدراعظم آلمان تأکید کرد تکثرگرایی فرهنگی در جامعه آلمان شکست خورده است.