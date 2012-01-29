علیرضا دبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی لایحه بررسی نرخ جدید بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا در جلسه روز یکشنبه شورای شهر گفت: این لایحه نیاز به کار کاشناسی بیشتری دارد و اعضای شورا هفته آینده جمع بندی های نهایی را انجام می دهند و در خصوص افزایش قیمت ها تصمیم گیری می کنند.

وی ادامه داد: در این جلسه در خصوص اعضای هیات مدیره تاکسیرانی نیز تصمیم گیری شد.

نرخ جدید بهای خدمات قابل عرضه در سازمان بهشت زهرا چند هفته ای است که در کمیسیونهای شورا در حال بررسی است و پیش بینی شده بود که دو هفته پیش در صحن علنی در خصوص آن تصمیم گیری شود.

اعضای شورا ی شهر افزایش قیمت های قبور را نجومی می دانند اما از سوی دیگر شهرداری نیز اعلام کرده این افزایشها کارشناسی و منطقی است.

