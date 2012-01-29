دامغان آماده میزبانی از فرزند استان/هیچ پروژه ای در دامغان آماده بهره برداری نیست

به گزارش خبر نگار مهر، مرتضی علی آبادی صبح روز یکشنبه در دومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی دور چهارم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به شهرستان دامغان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی در محل فرمانداری این شهرستان، گفت: یکی از خیرات و برکات در ماه ربیع الاول امسال، سفر هیئت دولت به استان سمنان و شهرستان دامغان است.

وی افزود: باید تمام تلاش ما براین باشد از این دور سفر به خوبی بهره برداری کنیم و محبت و همدلی خود را با هیئت دولت بویژه شخص رئیس جمهور با گرمی ابراز کنیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف دور چهارم سفر دولت به استان ها بررسی مصوبات 3 دوره قبلی سفر است که به صورت ویژه مد نظر شخص رئیس جمهور و دولت قرار دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید استقبال خوبی را از رئیس جمهور و هیئت دولت به نمایش بگذاریم.

علی آبادی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان نیز باید با همدلی و تعامل از تمام توان و تلاش خود در راستای بهتر برگزار شدن این سفر استفاده کنند.

وی یادآور شد: در جریان سفر دوره چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به شهرستان دامغان هیچگونه پروژه و طرحی افتتاح نمی شود و علت آن نیز آماده نبودن کامل پروژه و طرح ها است.

فرماندار دامغان تاکید کرد: نظر شخص رئیس جمهور بر این است که پروژه و طرحی که آماده بهره برداری نیست نباید افتتاح شود.

علی آبادی افزود: پروژه و طرح هایی که قابل افتتاح و بهره برداری بوده در صورت تکمیل نهایی آنها در یک فرصت و زمان مناسب دیگر صورت می گیرد.

وی گفت: رئیس جمهور در جریان سفر به شهرستان دامغان که در یکی از روزهای پایانی این هفته انجام می شود در محل استادیوم حمزه سیدالشهدا دامغان در جمع مردم دامغان به ایراد سخن خواهند پرداخت.

نماینده عالی دولت در شهرستان دامغان همچنین بر انتقال مردم از کلیه نقاط شهرستان دامغان به محل سخنرانی رئیس جمهور با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی و اطلاع رسانی خوب در این زمینه تاکید کرد و خواستار حضور پرشور مردم شریف دامغان در این اجتماع عظیم شد.

در این جلسه هر یک از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در جهت برنامه ریزی بهتر سفر دور چهارم رئیس جمهور و هیئت دولت به این شهرستان پرداختند.