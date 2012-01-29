تعیین کمیته ها و واحدهای جبهه متحد اصولگرایان کرمانشاه/ جایگاه ویژه کرمانشاه از نظر پتانسیلهای فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد فلسفی گفت: مسئولین کمیته ها و واحدهای سیزده گانه جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه تعیین شده و آغاز به کار کردند.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه افزود: جلسه هماهنگی واحدها و کمیته های جبهه متحد با حضور مسئولین آنها و اعضای ستاد استان در مرکز برگزار خواهد شد.

فلسفی تاکید کرد: واحدها و کمیته های سیزده گانه جبهه متحد اصولگرایان استان، بازوان تخصصی، توانمند با شرح وظایف دقیق و مشخص هستند که با بکارگیری نیروهای مومن، معتقد و متخصص در این واحدها و کمیته ها، اهداف والای تفکر اصولگرایی در استان محقق خواهد شد.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه در پایان گفت: مصاحبه جبهه متحد اصولگرایان استان در راستای رسیدن به گزینه های نهایی برای لیست انتخاباتی این جبهه با کاندیداهای حوزه های انتخابیه استان از فردا آغاز خواهد شد.

کرمانشاه از نظر پتانسیلهای فرهنگی جایگاه ویژه ای در کشور دارد

استاندار کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه از نظر پتانسیل های فرهنگی جایگاه ویژه ای در کشور دارد، لذا باید زمینه های ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کار و تولید در این منطقه توسعه پیدا کند.

سید دادوش هاشمی صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه که در محل این استانداری تشکیل شد با اشاره به جایگاه مهم آموزش و پرورش در امر توسعه زیربنایی های فرهنگی کشور گفت: آموزش و پرورش استان کرمانشاه به تاسی از وظیفه قانونی و بدیهی خود باید توسعه زیربناهای فرهنگی استان کرمانشاه را مد نظر داشته باشد و برنامه های تخصصی در این زمینه تدوین و کابردی کند.

استاندار کرمانشاه افزود: دانش آموزان به عنوان آینده سازان این مرز و بوم محسوب می شوند و ارائه برنامه های فرهنگی و آموزشی به این نسل از اولویت های فرهنگی کشور باید قرار بگیرد.

هاشمی گفت: ارائه برنامه های آموزشی به دانش آموزان در زمینه قناعت، پس انداز، کنترل خشم و پرخاشگری، بهره وری، فرهنگ کار، تعامل و مشارکت با یکدیگر و گرایش بیشتر به دین و علم پذیری بسیار اثرگذار و مهم خواهد بود.

وی افزود: استان کرمانشاه از نظر پتانسیل های فرهنگی جایگاه ویژه ای در کشور دارد، لذا باید زمینه های ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کار و تولید در این منطقه توسعه پیدا کند تا بتوانیم استانی شکوفا و در خور مردم این خطه داشته باشیم.

استاندار کرمانشاه گفت: مسئولان و مدیران فرهنگی می دانند که آموزش و فرهنگ پذیر کردن انسانها در اوان کودکی و نوجوانی بسیار موثرتر و کارآمدتر است، لذا باید با ارائه برنامه های آموزشی قوی و مدون در بالا بردن سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان با محیط پیرامون را افزایش دهیم.

هاشمی در پایان با اشاره به نقش مهم خلاقیت در جامعه، تاکید کرد: اگر تمام پول دنیا وجود داشته باشد، اما پشت سر آن فکر و خلاقیت وجود نداشته باشد، چنین جامعه ای هرگز به سمت توسعه و پویایی حرکت نخواهد کرد.

