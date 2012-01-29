آغاز به کار اجلاس سران آفریقا با شعار "ارتقا تجارت درون افریقایی"

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، شعار هجدهمین اجلاس اتحادیه آفریقا بی ارتباط با اهداف 12 گانه شکل گیری این اتحادیه نیست چراکه اتحادیه آفریقا در اهدافش موضوع "اقتصاد" را چنان جدی گرفته که بعضاً توجه به اهداف اقتصادی، مأموریت های سیاسی این اتحادیه در عرصه بین الملل را در رتبه دوم قرار می دهد. هر چند اهداف اقتصادی و سیاسی این اتحادیه نمی توانند همراستا نباشند.

تسریع بخشیدن به روند همگرایی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قاره آفریقا، ایجاد شرایط مناسب به نحوی که آفریقا بتواند نقش خود را در اقتصاد جهان و مذاکرات بین المللی به نحو مطلوب ایفا کند، ارتقاء توسعه پایدار در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین همگرایی کشورهای آفریقایی، ارتقاء همکاری و توسعه در تمام زمینه های فعالیت بشری به منظور بالا بردن سطح زندگی مردم آفریقا و میل به ثبات اقتصادی و تنظیم و هماهنگی سیاستهای فی مابین اقتصادی منطقه ای موجود در حال حاضر و آینده به منظور تحقق تدریجی اهداف اتحادیه 5 بند از اهداف 12 گانه اتحادیه آفریقا است که به طور مستقیم به اقتصاد این قاره اشاره دارد.

صالحی وزیر خارجه ایران به عنوان عضو ناظر در اجلاس سران افریقا شرکت کرده است.