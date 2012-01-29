3 تن تریاک و هروئین در چابهار کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد طاهری ظهر یکشنبه اظهار داشت: قاچاقچیان مواد مخدر که قصد داشتند این محموله را به دیگر نقاط استان منتقل کنند روز گذشته در چتر اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر گرفتار شدند و در اجرای نیت شوم خود ناکام ماندند.

وی گفت: بدنبال کسب اخبار و اطلاعاتی در خصوص حمل و جابجایی این محموله مواد مخدر بلافاصله اکیپ هایی از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان چابهار با همکاری قرارگاه عملیاتی شهید فولادی سپاه پاسداران این شهرستان کلیه مسیرهای احتمالی و تردد اشرار و قاچاقچیان را تحت نظر قرار دادند.

وی افزود: با تلاش و اشرافیت اطلاعاتی، نیروهای عمل کننده اشرار و سوداگران مرگ در حوالی روستای باهوکلات بخش نگور شهرستان چابهار با سه دستگاه خودرو تویوتا شناسایی شدند و طی عملیات ضربتی و غافلگیرانه ماموران، قبل از هر اقدامی زمینگیر شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این عملیات علاوه بر ضبط سه دستگاه خودرو از قاچاقچیان، مقدار سه تن و 31 کیلوگرم تریاک و 109 کیلوگرم هروئین نیز کشف شد.

همچنین مقادیری کالای قاچاق نیز توسط ماموران انتظامی شهرستان زابل از یک دستگاه اتوبوس کشف و ضبط شد.

ماموران ایست و بازرسی میل نادر شهرستان زابل در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با کالای قاچاق و در هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس که از سمت زابل به طرف نهبندان در حال حرکت بود مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

ماموران در بازرسی از خودرو مقادیر زیادی نارنگی خارجی، چای و پارچه قاچاق کشف و ضبط کردند.

در این رابطه نیز چهار نفر دستگیر و به همراه کالاهای مکشوفه تحویل مراجع قانونی شدند.