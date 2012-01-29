330 طرح کشاورزی، عمرانی در روستاهای استان قزوین افتتاح می شود

حجت الاسلام محمود گروسی در گفتگوی با خبرنگار مهر با تشریح فعالیتهای کمیته روستایی استان اظهارداشت: دهه فجر یادآور خاطرات تاریخی آن ایام و فرصت مناسبی برای زنده نگهداشتن نام و یاد امام راحل و انتقال مفاهیم والای انقلاب به آینده سازان میهن اسلامی است.

وی افزود: در دهه فجر امسال اجرای برنامه های انقلاب در روستاها به کمیته روستایی و عشایری جهاد کشاورزی واگذار شده و 34 عنوان برنامه فرهنگی، ورزشی، سیاسی، مذهبی و عمرانی در روستاهای استان اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام گروسی تصریح کرد:‌دیدار با خانواده معظم شهدای روستاها، برگزاری مسابقات قرآنی در رشته های قرائت، حفظ کل قرآن برای برادران و حفظ کل و مفاهیم 10 جزء اول قرآن برای خواهران از جمله آنهاست.

این مسئول بیان کرد: در مسابقات قرآن 40 نفر شرکت کردند که محمد بابا، در قرائت، خدیجه وحیدی در حفظ کل قرآن،‌طیبه انصاری رامندی در مفاهیم به مقام اول رسیدند که این افراد به مسابقات کشوری که 17 بهمن ماه در مشهدالرضا(ع) برگزار خواهد شد شرکت می کنند.

گروسی یادآورشد: عطرافشانی مزار شهدا در 360 روستای استان و به صورت نمادین در پنج روستا، نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس 600 روستای استان، سخنرانی و اجرای سرود انقلابی در پنج روستا به صورت نمادین، برگزاری جشن انقلاب در 33 روستا به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مسابقات ورزشی فوتبال، بسکتبال، پیاده رو خانوادگی در روستاها، رقابتهای فرهنگی و علمی شهید مصطفی خمینی(ره) در مدارس از دیگر برنامه هایی است که کمیته

روستایی و عشایری دهه فجر استان قزوین تدارک دیده است.

وی اضافه کرد: نامه شکوفه ها به امام و نقاشی کودکان با هماهنگی آموزش و پرورش، انتخاب روستائیان نمونه، برپایی مسابقات تیراندازی بسیج، اعزام اکیپ های درمانی و پزشکی برای ویزیت رایگان به روستائیان مناطق محروم، یادمان شهدا و خاطره گویی، همایش زنان موفق روستایی با حضور 150 تن از بانوان مناطق محروم، آذین بندی مساجد و مدارس روستایی، نشست سیاسی و فرهنگی بسیجیان روستاها، برپایی نمایشگاه صنایع دستی بانوان روستا و برپایی راهپیمای 22 بهمن در روستاهای پر جمعیت از برنامه های کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر استان قزوین است.

افتتاح 330 پرو‍‍ژه عمرانی خدماتی در روستاها

این مسئول به افتتاح طرحهای عمرانی ویژه دهه فجر در مناطق روستای استان هم اشاره کرد و گفت:‌ در این ایام 330 طرح عمرانی، فرهنگی، خدماتی، کشاورزی، ورزشی در روستاهای استان افتتاح می شود.

وی افزود: از مجموع طرح های یادشده 133 طرح کشاورزی، 35 طرح گازرسانی، 16 طرح درمانی و پزشکی، 9 طرح ورزشی، 39 طرح نوسازی مدارس، پنج طرح راه و ترابری، پنج طرح بنیاد مسکن، هفت طرح فرهنگی، 10 طرح بانک کشاورزی و 69 طرح توسط دهیاری های افتتاح خواهد شد.

به گفته گروسی با افتتاح طرحها یاد شده زمینه اشتغال یک هزار و 174 نفر در روستاها فراهم می شود.

مسئول کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان قزوین اظهارداشت: برای اجرای طرح های یاد شده 202 میلیارد و 448 میلون ریال اعتبار دولتی، 313 ملیارد و 381 میلیون ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی و 80 میلیارد و 270 میلون ریال تسهیلات بانکی هزینه شده است.