120 مجتمع خدماتی و بهداشتی در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی گفت: در راستای بهبود توسعه زیر ساختهای گردشگری تاپایان سال 91 تعداد 120 مجتمع خدماتی و بهداشتی در محورهای پر تردد استان به بهره برداری خواهد رسید.

مجتبی رجایی گفت: در راستای تحقق مصوبات هیئت دولت و به منظور خدمت رسانی به زائرین امام رضا (ع) طی سه سال و تا پایان 6 ماهه نخست سال آینده 91مجتمع خدماتی و بهداشتی بین راهی در محورهای مواصلاتی وپر تردد استان برنامه ریزی و ساخته خواهد شد.

وی افزود: از این تعداد 35مجتمع آن در حال بهره برداری و خدمت رسانی است و تعداد 10مجتمع دیگر نیز تا آخر سال جاری آماده خدمت رسانی خواهد شد.

رجایی ادامه داد: همچنین 46 مجتمع باقی مانده نیز در 6 ماهه نخست سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار داشت: تعداد 29 مجتمع جدید نیزکه مطالعات مکانیابی آن به پایان رسیده است از سال 91 عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.

رجایی خراسانی افزود: احداث مجتمع خدماتی وبهداشتی یکی از اصلی ترین زیر ساخت های تعریف شده گردشگری است که در فواصل 30تا 50کیلومتر باید ایجاد شود و به تبع آن سایر خدمات به مسافرین در کنار این مجتمع ها شکل می گیرد.

مرمت دو اثر تاریخی آب انبار نجم آباد و مسجد جامع قوژد در گناباد

رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری گناباد از مرمت دو اثر تاریخی آب انبار نجم آباد و مسجد جامع قوژد در گناباد خبر داد.

امان الله نوروزی گفت: مرمت این دو اثر تاریخی از محل اعتبارات اضطراری سال جاری با مشارکت دهیاری شورا، انجمن میراث فرهنگی روستای نجم آباد و هیئت امنا مسجد جامع قوژد در حال انجام است.

وی افزود: در این مرحله از مرمت آب انبار روستای نجم آباد باز سازی پله های آب انبار، تعویض آجرهای فرسوده، بند کشی و نور پردازی مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در بنای مسجد جامع قوژد نیز مرمت کف سازی و آجر فرش محوطه در دستور کار قرار گرفته یاد آور شد: بنای مسجد جامع قوژد دارای ایوانی بزرگ در سمت قبله است که پوشش آن نیز با شیوه ای هنرمندانه به صورت جناغی اجرا شده است.

نوروزی با بیان این مطلب که تزیینات به کار رفته در این مسجد منحصر به فرد است تصریح کرد: به لحاظ ساختار معماری این بنا متعلق به قرن سیزده هجری است.

وی در خصوص آب انبار مظفر السلطان نجم آباد نیز گفت: به لحاظ معماری وپلان این آب انبار دارای یک مخزن و تعداد 42 پله بوده و مخزن آن در عمق 10 متری زمین قرار دارد.

نوروزی اظهار داشت: این اثر تاریخی مربوط به اواخر دوره قاجاریه بوده و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.