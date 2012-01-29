افزایش ایستگاههای ثبت زلزله/ سهم تحقیقات در ساخت و ساز صفر است!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فاطمی عقدا در نشت خبری با خبرنگاران با اشاره به کسب گواهینامه فنی و کنترل کیفی محصولات ساختمان، گفت: این گواهینامه اولویت کاری مرکز بود که از سوی سازندگان هم با استقبال خوبی مواجه شد و بستر این موضوع فراهم شده که تا چهار سال آینده گواهینامه کیفی محصولات ساختمان به همه محصولات ساختمان داده شود.

وی افزود: با همکاری تولید کنندگان تلاش داریم تا مشکلات ماشین آلات برای حمل بتن آماده حل شود تا بتن به موقع به دست مصرف کننده برسد زیرا تهیه بتن در محل ساختمان سازی موجب کاهش کیفیت می شود.

وی با اشاره به اینکه تدوین ضوابط و مقررات کیفی ساختمان از اولویت های کاری مرکز در سال جاری بود، اظهار داشت: دستورالعمل های مربوطه تدوین شده است.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن افزود: این مرکز برای مقاوم سازی ساختمان ها اقداماتی را انجام داده است که تعویض درب و پنجره ها به دلیل مسائل مالی تاکنون به کندی پیش رفته اما در صدد هستیم تا در کل کشور به اجرا برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ابلاغیه لازم از سوی مرکز و وزارتخانه به استانها ابلاغ شده است تا با همکاری انبوه سازان تعویض درب و پنجره ها انجام گیرد.

وی با اشاره به تولید درب و پنجره های UPVC بیان کرد: در سال گذشته کارخانه های تولید کننده با 50 درصد ظرفیت فعالیت می کنند اما با حمایت های مرکز افزایش ظرفیت انجام شد و با تمام ظرفیت به تولید می پردازند اما حداکثر تولید ما یک میلیون است اما نیاز ما درب و پنجره یو پی وی سی برای بیش از 5 میلیون واحد است.

فاطمی عقدا در خصوص تولید میز لرزان در شبیه سازی زلزله گفت: ساخت این میز 150 متری به مجلس پیشنهاد داده شد که مورد موافقت هم قرار گرفت اما هنوز برای تامین اعتبار آن با مشکل مواجهیم زیرا ساخت این میز لرزان 6 ماه به زمان نیاز دارد.

وی با بیان اینکه مقاوم سازی ساختمانها نیاز به تخصص دارد، بیان کرد: تعداد شرکتهای متخصصی که در این زمینه فعالیت دارند، بسیار کم است و موضوع مقاوم سازی ساختمانها یک بحث کاملا تخصصی است و علمی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی به نظارت و کنترل کیفیت بتن های آماده اشاره کرد و گفت: این موضوع در دستور کار مرکز قرار دارد تا ارتقای کیفیت در بازار داخل کشور و کشورهای همجوار که مصرف کننده محصولات ما هستند بررسی شود که در این زمینه تولید کنندگان همکاری خوبی با مرکز داشتند.

وی با بیان اینکه در زمینه پیش بینی و هشدار زلزله اقدامات زیادی انجام خواهد گرفت، بیان کرد: در بخش ارتقای سیستم ایستگاههای لرزه نگاری اقدامات زیادی در دستور کار است که در این راستا برای هر 25 هزار نفر یک ایستگاه نصب می شود.

فاطمی عقدا افزود: با کمک معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعتبار لازم را برای تامین ایستگاههای ثبت زلزله دریافت می کنیم و پیش بینی می شود که زودتر از پایان برنامه پنجم تعداد ایستگاهها به 3 هزار و 500 عدد برسد.

وی با بیان اینکه با نصب این ایستگاهها ایران جزو اولین یا دومین کشور دارنده بیشترین ایستگاه شناخته می شود، گفت: هم اکنون یکهزار و 165 ایستگاه فعال در کشور داریم که باید به 3 هزار و 500 ایستگاه فعال برسند که بخشی از این موضوع مربوط به دیجیتالی کردن ایستگاههای موجود است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تهران 45 ایستگاه دارد که باید به 200 ایستگاه ثبت زلزله برسد، تصریح کرد: یکی از سازندگان اصلی این ایستگاهها در خارج از کشور موافقت کرده که تولید آن را با همکاری یکی از شرکت های داخلی در ایران انجام دهد که مرکز هم از تولید آن حمایت می کند، زیرا مورد نیاز همه دنیاست و تمام سازه های بزرگ کشور هم نیاز به این ایستگاهها دارند.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن درباره ساخت 45 روزه ساختمان که در سال گذشته مطرح شده بود، اظهار داشت: بیش از 2 هزار واحد با این فناوری در کشور در حال ساخت است که شرط آن تولید انبوه و زمان لازم برای ساخت یک واحد حداکثر در 45 روز است.

وی افزود: پروژه 480 واحدی 45 روزه در هشتگرد دهه فجر امسال افتتاح می شود و تاکنون هم کارخانه سازه فولادی و بتن این فناوری در مازندران راه اندازی شده است ولی هنوز کارخانه آن در استان مرکزی به دلیل حمایت موفق به تولید نشده است.

فاطمی عقدا با بیان اینکه عمر متوسط ساختمان در ایران 30 تا 40 سال است، گفت: مصالح غیراستاندارد، شیوه های ساخت غیر اصولی و تخریب زودرس از عوامل کاهش عمر مفید ساختمان در کشور است.

وی با اشاره به سهم تحقیقات در ساخت و سازهای کشور اظهار داشت: سهم تحقیقات در ساخت و ساز صفر است زیرا گردش مالی مسکن بسیار بالاست و سازندگان هم توجهی به تحقیقات و اعمال فناوری های نوین در ساخت و ساز ندارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: نخستین جشنواره ملی نوآوران صنعت ساختمان با رویکرد صنعتی سازی، راهکارهای استفاده از مصالح بومی و نوآوری در مسکن در 25 بهمن ماه برگزار می شود.