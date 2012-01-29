تجربه عراق را در اختیار بیداری اسلامی خواهیم گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، عمار حکیم امروز یکشنبه در نخستین همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی در تهران با اشاره به اهمیت این اجلاس گفت: در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهد برگزاری نخستین اجلاس جوانان و بیدرای اسلامی هستیم، این اجلاس از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا جوانان منطقه در مسیری تاریخی قرار گرفته اند و می خواهند آینده را رقم بزنند،آینده ای که در آن جوانان نقش تاثیرگذاری را ایفاء خواهند کرد.

وی با بیان اینکه نباید بیداری اسلامی خاموش شود اظهار داشت: مردم منطقه منافع مشترکی را دنبال می کنند که مهمترین آن حفظ وحدت و یکپارچگی است،ملت های منطقه با شعار واحد، بیداری اسلامی را محقق کردند که نمونه ان در کشور مصر دیده شد.جوانان و مردم منطقه می خواهند در برابر خودخواهای استکبار و استعمار ایستادگی کنند.

حکیم افزود: اگر انسانیت حرکت های خود در منطقه را حفظ کنیم دیگر نگران احیاء نظام های استبدادی نخواهیم شد، ضمن آنکه باید مراقب باشیم تا در دام دشمنان نیفتیم و دچار انحراف نشویم.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در ادامه تاکید کرد: کشورش آمادگی دارد تا تجربه خود در 8 سال گذشته را در اختیار بیداری اسلامی و جوانان قرار دهد، همچنین هر کس اگر پیشنهادی دارد آن را به دبیرخانه مجمع بیداری اسلامی ارائه دهد تا مجمع نیز آن را پیگیری کند.

وی همچنین ازتوجهات مقام معظم رهبری به تحولات منطقه تشکر و قدردانی کرد.