12 پروژه در شهرداری منطقه چهار شیراز افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل صالحی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به پروژه های آماده افتتاح در این منطقه، گفت: برنامه های مختلفی به مناسبت دهه فجر در منطقه چهار شیراز برگزار خواهد شد که از جمله آنان افتتاح پنج میلیارد تومان پروژه است.

وی افزود: مباحث فرهنگی، ایجاد پارک جنگلی، مبلمان شهری و... از جمله پروژه هایی است که در ایام دهه فجر سال جاری به به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار منطقه پنج شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بزرگترین مجموعه تفریحی و گردشگری استان در ورودی شیراز از مسیر جاده بوشهر ساخته خواهد شد، تاکید کرد: زمینی به وسعت پنج هکتار در ورودی شهر شیراز از سمت جاده بوشهر برای ایجاد یک منطقه تفریحی گردشگری در نظر گرفته شده است.

صالحی افزود: شروع فعالیت در این منطقه همراه با خاک برداری حجمی معادل 600 هزار متر مکعب بوده که تاکنون 60 درصد کار انجام شده و تا دهه فجر بحث ایجاد ستون های اولیه انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه طی سه سال به بهره برداری خواهد رسید تصریح کرد: برآورد اعتباری راه اندازی این پروژه حدود 1.5 میلیارد تومان است که طی سه سال تزریق خواهد شد.

شهردار منطقه چهار شیراز ادامه داد: راه اندازی شهرداری الکترونیک از دیگر فعالیتهای صورت گرفته در این شهرداری بوده و طی مدت گذشته تاکنون حدود هفت هزار و 800 درخواست به ثبت رسیده که به همین میزان از تعداد مراجعات به شهرداری کاسته شده است.

صالحی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه بودجه این شهرداری در سال جاری به صورت کامل محقق شده، گفت: اعتبارات تملکی حدود دو میلیارد تومان و اعتبارات عمرانی حدود هشت میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با گذشت 9 ماه از سال جاری اعتبارات عمرانی بیش از 10 میلیارد تومان و اعتبارت تملکی نیز به بیش از هفت میلیارد تومان رسیده است.