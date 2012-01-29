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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

تقاطع غیر همسطح ملارد شهدای ارتش نام گرفت

تقاطع غیر همسطح ملارد شهدای ارتش نام گرفت

کرج - خبرگزاری مهر: شورای شهر و شهرداری کرج تقاطع غیر همسطح انبار نفت را" پل بصیرت " دومین تقاطع در ملارد را به یاد شهدای ارتش به این نام نامگذاری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جنوب کرج ، دو پروژه تقاطع غیر همسطح در دستور کار شهرداری کرج قرار گرفته بود که یکی از آنها تقاطع غیر همسطح میدان  انبار نفت بود که   پل "بصیرت "  نامگذاری شد و دومین تقاطع نیز در محدوده ملارد بنام "شهدای ارتش جمهوری اسلامی"  نامیده شده است.

قابل ذکر است که  پل "بصیرت " همزمان با دهه فجر بهره برداری خواهد شد و تقاطع غیر همسطح "شهدای  ارتش جمهوری اسلامی " نیز  سال 92 افتتاح خواهد شد. 

پل بصیرت یکی از بزرگترین پروژه هایی است که شهرداری کرج آنرا در دهه فجر به بهره برداری می رساند.

آماده سازی این پل در مدت زمان کوتاهی در مقایسه با سایر پروژه ها صورت گرفته است.

کد مطلب 1519775

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