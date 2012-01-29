اصفهان بحران خشکسالی را به خوبی مدیریت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شنبه شب در بازدید از دهمین دوره از نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی اصفهان( اگروت 2012) افزود: استان اصفهان از جایگاه مناسبی در صنعت کشاورزی برخوردار بوده و با وجود شرایط نامناسب سالهای گذشته هنوز هم رتبه اول تا پنجم تولید بسیاری از محصولات کشور متعلق به این استان است.

وی با اشاره به این که خشکسالیهای سال جاری و 10 سال گذشته خسارات زیادی را به کشاورزان این استان وارد کرد، بیان داشت: این شرایط در دو سال گذشته حادتر شد اما مردم و به خصوص کشاورزان که دغدغه فراوانی برای حفظ این صنعت داشتند، منابع محدود را به خوبی مدیریت و از شرایط موجود بیشترین استفاده را کردند.

استاندار اصفهان اظهار داشت: به خصوص در بخش آب و آبیاری از همین میزان آب کمی که از پشت سد، روانه زاینده رود می شد، بهره وری مناسبی صورت گرفت.

ذاکر اصفهانی در خصوص حمایتهای صورت گرفته از کشاورزان نیز اعلام داشت: در طول این مدت سعی بر این بوده است که این قشر به شکل های مختلف مورد حمایت قرار گیرند که این هدف از طریق جبران خسارات، خرید بذر گندم، سموم و نهاده ها و پرداخت وام میسر شد.

وی با اشاره به این که طی سال جاری در این زمینه 126 میلیارد تومان اعتبار به استان اصفهان تعلق گرفته، ادامه داد: در طول دو سال گذشته بیشترین میزان استفاده از شیوه های نوین آبیاری در استان صورت گرفته است و این میزان بیش از 10 برابر کل مدتی است که استفاده از این شیوه مرسوم شده است.

نمایشگاه جایگاه آموزش مدیریت بهره وری است

ذاکر تأکید کرد: با استفاده از تکنولوژیهای جدید و مدیریت بهینه می توان بیشترین استفاده را از ظرفیتهای استان داشت و این امر نیازمند آن است که بخش های مختلف کشاورزی اعم از کشاورزان، دانشگاهیان،سازندگان دستگاه ها و یا تولیدکنندگان محصولات خود را به تکنولوژی های روز و روش های جدید مجهز کنند.

وی اضافه کرد: جایگاه این امر نیز حضور از طریق نمایشگاه هایی از این دست است که مدیریت بهره وری و فناوری های کشاورزی را به دست اندرکاران این صنعت می آموزاند.

استاندار اصفهان بیشترین مشکل کشاورزان که در جریان بازدید از نمایشگاه با آن برخورد کرده بود را کمبود نقدینگی و اعتبارات دانست و گفت: تنگناهای اعتباری تنها مربوط به حوزه کشاورزی نیست و مشکل کلی بخش بانکی است.