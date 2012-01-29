برگزاری اولین جشنواره زمستانی پایتخت در شمیرانات/ مسابقات فرهنگی و هنری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جلالی گفت: اولین جشنواره زمستانی پایتخت به همت شهرداری این منطقه همزمان با دهه مبارک فجر در ارتفاعات توچال آغاز و تا پایان بهمن ماه ادامه می یابد.

وی افزود: راه اندازی 40 غرفه نمایشگاهی به منظور ارایه محصولات فرهنگی و ورزشی در راستای نمایش توانمندیهای کشور در این عرصه، اولین جشنواره زمستانی پایتخت را به یک جشنواره فرامنطقه ای تبدیل می کند.

این مسئول یادآور شد: در این جشنواره شهروندان تهرانی با ورزشها و بازیهای زمستانه، اصول صحیح کوهنوردی در زمستان، امداد و نجات، تغذیه سالم در زمستان، وسایل و تجهیزات ورزشی و کوهنوردی آشنا می شوند.

مسابقات فرهنگی و هنری در شمیرانات برگزار می شود

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات از برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری برای علاقه مندان از طریق سامانه پیام کوتاه در آینده ای نزدیک خبر داد.

حجت ‏الاسلام ناصر وکیلی گفت: سامانه پیام کوتاه اداره فرهنگ و ارشاد شمیرانات و شمال تهران با شماره 10001567 قابلیت ارسال و دریافت پیامک به مردم شریف این شهرستان را دارد.

وی اضافه کرد: این سامانه تحت وب و طی 24 ساعت شبانه ‏روز قادر به ارسال و دریافت پیامک است.

این مسئول بیان کرد: هنرمندان و فعالان فرهنگی می‏توانند از طریق سامانه پیام کوتاه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شمیرانات با این نهاد در ارتباط باشند.

ضرورت توجه به بیداری اسلامی در برنامه های دهه فجر شمیرانات

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان شمیرانات اظهار داشت: مسئولان شهرستان شمیرانات در اجرای برنامه های دهه فجر توجه ویژه ای به بیداری اسلامی در جهان داشته باشند.

وی افزود: خداباوری، ولایت پذیری و مردمی بودن انقلاب اسلامی ایران، آن را از سایر انقلابهای جهان متمایز کرده است.

این مسئول عنوان کرد: برای حمایت از حکومتهای آسیب دیده اسلامی در جهان راهی بجز یکپارچگی جهان اسلام وجود ندارد.

وی ادامه داد: مردم ایران اسلامی، امروز نیز به برکت دین اسلام، ولایت و اعتقادات خود، با گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان از آرمانها و شعارهای خود دفاع می کنند.

این مسئول یادآور شد: در دهه فجر ملت ایران، تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند به شمار می رود.

وی افزود: امروز با توجه به وسعت فضای مجازی و انعکاس برنامه ها به خارج از کشور، فرصتهای مناسبی برای ارائه پیامهای شفاف به خارج از مرزهای ایران به وجود آمده و مردم کشورهای اسلامی بیشتر از گذشته فعالیتهای ایران را پیگیری می کنند.