کانون مداحان در کنار آموزش به آسیب شناسی بپردازد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید بخشی پیش از ظهر روز یکشنبه در جلسه کانون مداحان میامی افزود: ارتقای سطح معرفتی و علمی مداحان از طریق آموزش های تخصصی از دیگر وظایف مهم کانون مداحان است.

وی تصریح کرد: باید در کانون مداحان مشکلات اصلی مداحی شناسایی و با ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها اقدام شود تا در این زمینه به سطح مطلوب برسیم.

بخشی اظهار داشت: امروز دشمن تلاش دارد با هجمه‌های مختلف مردم را نسبت به مسائل دینی بدبین کند و لذا باید با کارهای فرهنگی و دینی مناسب، نسبت به ارتقای سطح معلومات عموم جامعه و به خصوص مداحان و تشکل‌های دینی برنامه‌های مناسبی اجرا شود.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی میامی با بیان اینکه کانون مداحان این بخش نوپا است خواستار توجه بیشتر مسئولان به آن شد.