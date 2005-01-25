آمادگي شهرداري براي راه اندازي فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره )

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران دكتر محمود احمدي نژاد صبح امروز به همراه ولي آذروش عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و سرپرست سازمان هواپيمايي كشور از قسمت هاي مختلف فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) بازديد كردند.

وي در خصوص اهداف اين بازديد گفت: فرودگاه امام خميني يكي از بزرگترين فرودگاههايي است كه تاكنون احداث شده كه براي راه اندازي هرچه سريع تر و بهره برداري مطلوب از آن نيازمند همكاري بيشتر مسوولان با يكديگر است.

شهردار تهران بخش عمده مباحثي را كه با مسوولان سازمان هواپيمايي داشته را در ارتباط با حمل و نقل و جابجايي مسافر و شبكه هاي ارتباطي به فرودگاه امام خميني (ره) عنوان كرد و افزود: ادامه بزرگراه نواب، يادگار امام (ره)، تكميل بزرگراه نور، تعريض و اصلاح بزرگراه آيت اله سعيدي ، تجهيز پاركينگ بيهقي براي نقل و انتقال مسافر و در نهايت پيش بيني ادامه خط مترو تا فرودگاه از جمله موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت.

احمدي نژاد با اشاره به راه اندازي ضلع غربي بزرگراه نواب در سال گذشته و همچنين آماده بودن ضلع شرقي اين بزرگراه براي بهره برداري گفت: يك مسير نسبتا راحت و مستقيمي را از فرودگاه به شمال و شمال غرب تهران خواهيم داشت.

شهردار تهران با تاكيد بر ضرورت يك شبكه حمل و نقل و جابجايي در مسير فرودگاه به شهر تهران افزود: فعلا پاركينگ بيهقي در اين خصوص خدمات خواهد داد كه با گسترش فعاليت فرودگاه و توسعه آن مي توان مراكز ديگري را به اين مجموعه اضافه نمود.

احمدي نژاد با اعلام آمادگي شهرداري تهران براي همكاري با سازمان هواپيمايي تصريح كرد: شهرداري آماده كمك به دولت است تا هرچه زودتر اين فرودگاه راه اندازي شود.