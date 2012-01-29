91 درصد تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای خراسان جنوبی محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوشایند پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای برادران بیرجند به توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: تا قبل از سال 84 حدود 18 هزار و 135 متر مربع زیربنای فضابی آموزشی در مراکز فنی و حرفه ای وجود داشته که هم اکنون به 44 هزار و 121 متر مربع رسیده است.

وی از رشد 220 درصدی اعتبارت عمرانی در مراکز فنی و حرفه ای استان خبر داد و گفت: از سال 84 تاکنون 15 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار در بخش عمرانی و تجهیزات کارگاهی در سطح استان هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه آمزوش های فنی و حرفه ای در مراکز پادگانها، زندانها، مراکز جوار دانشگاهی و اصناف برگزار می شود، افزود: در این مراکز بخش دولتی آموزش های فنی و حرفه ای را به کارآموزان آموزش می دهد.

خوشایند با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و 712 هزار و 370 نفر ساعت آموزش داده شده است، افزود: طی برآورد انجام شده 91 درصد تعهدات فنی و حرفه ای استان در بخش آموزشی محقق شده که امیدواریم تا پایان سال به 100 درصد برسد.

وی همچنین به آموزش های فنی و حرفه ای در بخش آزاد اشاره کرد و افزود: بالغ بر یک سوم آموزش ها فنی و حرفه ای بر عهده این بخش است که هم اکنون 108 مرکز و آموزشگاه آزاد در سطح استان فعال است.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با اشاره به اینگه تعهد فنی و حرفه ای درب خش آزاد یک میلیون و 10 نفر ساعت بوده است، افزود: تاکنون 950 هزارنفر ساعت محقق شده که معادل 86 درصد تهعدات بوده است.

خوشایند از صدور پنج پروانه فعالیت آموزشگاه آزاد در سطح استان خبر داد و گفت: 37 مربی از ابتدای امسال تایید صلاحیت شده است.