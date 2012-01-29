بازسازی بناهای تخریب شده در عتبات دشمنان را ناکام گذاشت

وی ادامه داد: برای پاسداشت این بعد مهم دینی هیچ جایی بهتر از مساجد و مصلی ها نیست و حب اهل بیت(ع) تاثیرات مثبتی برای بشریت دارد که هیچ فردی از آن بی بهره نمی ماند.
امام جمعه کرج اظهارداشت: وقتی بنای اهل بیت(ع) و بارگاه آنان حفظ و نگهداری شود می تواند این امر زمینه ای مناسب برای هدایت هزاران انسان دیگر شود.
وی تاکید کرد: حب اهل بیت (ع) انسان را به خدا نزدیکتر می سازد و با بازسازی بناهایی که توسط دشمنان اسلام تخریب شده می توان فرصت دیگری به انسانها تشنه دین داد.
کازرونی ادامه داد: خیرین در عرصه های مختلف با کمک به دولت توانسته اند گامهای سازنده ای را در سازندگی کشور جمهوری اسلامی بردارند.
وی اضافه کرد: امروز نیز بازسازی بناهای تخریب شده در کشورهای عراق که بارگاه سالار شهیدان و یاران باوفایش ایشان در آن قرار دارد به همت خیرین توانسته باردیگر دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام سازد.
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