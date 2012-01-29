  1. استانها
  2. البرز
۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

بازسازی بناهای تخریب شده در عتبات دشمنان را ناکام گذاشت

بازسازی بناهای تخریب شده در عتبات دشمنان را ناکام گذاشت

کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرج با برشمردن ضرورت توجه به بقاع متبرکه بازسازی بناهای تخریب شده عتبات را موجب ناکامی و یاس دشمنان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر یک شنبه در همایش خیرین عتبات عالیات استان البرز در محل مصلی نماز جمعه کرج افزود: اهمیت این موضوع به حدی است که روایات بسیاری شده و در دنیای امروز بشریت بیش از پیش به آن نیاز دارد.
 
وی گفت: ائمه اطهار (ع)باید در اطلس فکری از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند چراکه توجه به این موضوع مهم سعادت دنیا و آخرت را برای بشریت به همراه می آورد.

وی ادامه داد: برای پاسداشت این بعد مهم دینی هیچ جایی بهتر از مساجد و مصلی ها نیست و حب اهل بیت(ع) تاثیرات مثبتی برای بشریت دارد که هیچ فردی از آن بی بهره نمی ماند.

امام جمعه کرج اظهارداشت: وقتی بنای اهل بیت(ع) و بارگاه آنان حفظ و نگهداری شود می تواند این امر زمینه ای مناسب برای هدایت هزاران انسان دیگر شود.

وی تاکید کرد: حب اهل بیت (ع) انسان را به خدا نزدیکتر می سازد و با بازسازی بناهایی که توسط دشمنان اسلام تخریب شده می توان فرصت دیگری به انسانها تشنه دین داد.

کازرونی ادامه داد: خیرین در عرصه های مختلف با کمک به دولت توانسته اند گامهای سازنده ای را در سازندگی کشور جمهوری اسلامی بردارند.

وی اضافه کرد: امروز نیز بازسازی بناهای تخریب شده در کشورهای عراق که بارگاه سالار شهیدان و یاران باوفایش ایشان در آن قرار دارد به همت خیرین توانسته باردیگر دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام سازد.

کد مطلب 1519781

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها