بازسازی بناهای تخریب شده در عتبات دشمنان را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر یک شنبه در همایش خیرین عتبات عالیات استان البرز در محل مصلی نماز جمعه کرج افزود: اهمیت این موضوع به حدی است که روایات بسیاری شده و در دنیای امروز بشریت بیش از پیش به آن نیاز دارد.

وی گفت: ائمه اطهار (ع)باید در اطلس فکری از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند چراکه توجه به این موضوع مهم سعادت دنیا و آخرت را برای بشریت به همراه می آورد.